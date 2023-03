AMLO alega "malestar estomacal" al presentar la charla entre Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sentir “malestar estomacal” al mostrar nuevamente la grabación filtrada de la conversación telefónica entre el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el hoy cesado secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, en la que el primero se burla de la manera como habla un representante de los pueblos indígenas.

Al final de su conferencia mañanera, el Ejecutivo federal difundió la charla que ha presentado en numerosas ocasiones para denostar a Córdova, esta vez a propósito de la reciente publicación del Plan B de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación, que oficializa la desaparición del cargo de Edmundo Jacobo.

“Vamos de nuevo a escuchar la conversación de Lorenzo Córdova cuando se expresa de manera racista en contra de unos compañeros de comunidades originarias que lo van a ver y a pedirle lo que tú estás planteando, que haya oportunidad para las culturas y la diversidad, y para todos, que todos puedan participar en el proceso democrático.

“Pero miren, el que ahora está… resulta —porque pues por eso es extraordinario que podamos tener estos diálogos circulares, porque van saliendo cosas y cosas y cosas— resulta que con el que está hablando Lorenzo Córdova es con Edmundo Jacobo, hasta ahora lo sé. Por eso les duele tanto, pues era ahí una especie de gurú”, dijo López Obrador antes de presentar la charla filtrada.

Al concluir el video, López Obrador exclamó: “Yo ya me voy. ¿Saben qué? Ya me siento mal, me afectó el estómago, ya es mucho, sí, sí, y además no he desayunado. Pero hoy sí estuvo muy fuerte, por esto.

"Me afecto esto, ya es mucho"



AMLO confiesa que al escuchar a Lorenzo Cordova ser racista se siente mal.



"Sólo se puede enfrentar con una transformación tajante" pic.twitter.com/5MiK0ox6WR — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 3, 2023

“La verdad, qué lamentable nivel. Es una crisis que solo se puede enfrentar con una transformación tajante. Si actuamos con medias tintas, si no hay definiciones claras, si optamos por la simulación, no va a salir el país”.

Y tras recordar el “fraude electoral del 2006” e insistir en que el pueblo fue el que lo sacó adelante cuando fue desaforado, el mandatario concluyó la mañanera de este viernes con esta frase:

“Bueno, ya se me quitó el malestar porque sí, ¿no?, revuelve las tripas el ver esto y el nivel de cinismo y de cómo cambian, se sitúan como paladines”.