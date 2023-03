Carla Humphrey impugnará su eliminación de la lista de aspirantes a la presidencia del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que analizará las rutas jurídicas que tiene para defender su derecho a aspirar a la presidencia de ese organismo.

La consejera no fue incluida en la lista de 531 aspirantes que dio a conocer este viernes el Comité Técnico de Evaluación que acompaña a la Cámara de Diputados en el proceso para la elección de los cuatro nuevos consejeros electorales.

En este proceso se renovará la presidencia que actualmente ocupa Lorenzo Córdova. El Tribunal Electoral ha instruido que una mujer sea quien sea designada para la presidencia del Consejo General.

En entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga, Humphrey dijo que si bien respeta el trabajo de las y los integrantes del comité, no comparte la resolución.

“Creo que no se trata de un tema de reelección en el mismo cargo”, argumentó Humphrey. “Yo formo parte del Consejo General, no de la Presidencia, la Presidencia tiene un capítulo distinto de sus atribuciones que no tienen las y los consejeros electorales y me parece, además, que yo no estoy terminando mi encargo”.

“Yo no estoy acabando mi cargo, llevo dos años y medio, por tanto no se aplica el concepto de reelección, estoy en un cargo como consejera y aspiro a ser la presidenta o a estar en la quinteta para ver si tengo los votos para ser consejera presidenta.

“Por tanto, a pesar de que obviamente respeto el trabajo de los integrantes de este comité de evaluación pues no lo comparto y estaré analizando las rutas jurídicas que tengo para defender mi derecho”, apuntó Humphrey.

“En un estado de derecho como el que vivimos siempre hay instancias a las que acudir, veo una de entrada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y analizaré si tengo alguna otra ruta jurídica”, añadió.