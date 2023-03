"Desde Palacio Nacional nos echaron gas pimienta", denuncia Kenia López (Video)

Hoy @lopezobrador_ me agredió en su mañanera.



Está asustado porque sabe que las Mujeres lo sacaremos del gobierno.



Yo sí sé cómo solucionar los problemas de la CDMX. Sé cómo generar seguridad y transporte digno.



No me callará ni hoy #8M2023 ni nunca, aunque se atreva a esto: pic.twitter.com/M9fbadxdgI