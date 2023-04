Kenia López arremete contra Adán Augusto por reunirse en privado sólo con senadores morenistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora panista Kenia López Rabadán exigió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que dé la cara y responda por la muerte de 40 personas migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Además le reclamó que se haya reunido en privado solamente con legisladores de su partido y aliados en el Senado de la República.

Me reuní con senadores de las fracciones de @MorenaSenadores, @VerdeSenadoMex, @PtSenado y @PESSenado para intercambiar puntos de vista sobre la agenda política del país.

Nuestra prioridad: la democracia, el bienestar y la gobernabilidad de México. pic.twitter.com/4uC1SRrpbN — Adán Augusto López H (@adan_augusto) April 13, 2023

“Decirle a los que están allá, ocultos, como delincuentes, en lo oscurito, que salgan al Pleno del Senado de la República. No es posible que venga el secretario de Gobernación al Poder Legislativo y solamente se reúna en lo oscurito con sus aliados, que más que otra cosa parecen cómplices.

Kenia López pone pancarta y le exige a Adán Augusto ‘dar la cara’



La senadora @kenialopezr protestó en la puerta del auditorio donde están reunidos @adan_augusto y senadores de Morena, esto por los hechos en la estación migratoria de Cd. Juárez.



uD83DuDCF9 @yadirarp pic.twitter.com/K5G7YYKJSJ — LA OCTAVA (@laoctavadigital) April 12, 2023

“Es una ofensa a todos los partidos políticos representados en el Pleno del Senado, pero sobre todo es una ofensa a los mexicanos, a los medios de comunicación, ¿por qué no sale el secretario de Gobernación a darle la cara a los legisladores y a México?”, reclamó López Rabadán.

“Y desde aquí le decimos: Adán, sal y da la cara. Exigimos una comparecencia pública, abierta, transparente, de debate, en donde los mexicanos a través de los medios de comunicación y a través del Canal del Congreso y las redes sociales se den cuenta lo que está haciendo el gobierno.

“¿Saben por qué se reúnen en lo oscurito, como delincuentes?, ¿saben por qué no aceptaron que los medios de comunicación estuvieran adentro?: Porque no hay respuestas claras a México, 40 personas fallecieron en una tragedia brutal y es un crimen de Estado, y el responsable está aquí en el Senado, pero guardado, está aquí en el Senado, pero hablando solamente con sus cómplices”, remarcó Kenia López.

“¿Por qué no comparece ante todos los partidos, por qué no comparece ante todos los legisladores; por qué no permiten que los medios de comunicación puedan saber lo que está pasando? Claramente esta acción del secretario de Gobernación es una vergüenza; debe darle la cara al pueblo de México, debe hablar de frente a los medios de comunicación”, insistió.

Durante la conferencia de prensa de la bancada panista en el Senado, previo a la sesión del miércoles, Kenia López mostró una cartulina con la leyenda: “Adán da la cara. ¡Exigimos comparecencia pública!”.

“Lo que está viviendo México es terrible: 40 personas fueron asesinadas y el responsable de migración está aquí oculto. Solamente hablando con Morena y sus aliados en vez de hablarle al pueblo de México”.

Dijo que las mujeres y hombres de este país necesitan saber qué está pasando sobre la tragedia del pasado 28 de marzo.

“¿Por qué nuevamente el Presidente de la República respalda a Garduño, por qué hoy no hay renuncias de primer nivel ante un crimen de Estado?”, cuestionó la senadora panista.

“Los legisladores de Morena y sus aliados en lugar de ser legisladores de México son cómplices de este gobierno corrupto y mortal. El presidente está encubriendo a Francisco Garduño, es increíble que hoy siga siendo titular del Instituto Nacional de Migración”, apuntó.

López Rabadán añadió que es increíble que la investigación no esté siendo por homicidio, sino por negligencia.

“Suponen que con una multa o con un tema económico van a resarcir el daño, no sólo para las 40 personas que fallecieron y sus familias, sino también para las personas que se encuentran en el hospital y que están a punto de perder alguna parte de su cuerpo por el incendio”, dijo Kenia López.