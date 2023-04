Rebelión de diputados de Morena, PT, PRI y PVEM contra la reforma al Tribunal Electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada morenista Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, aseguró que un grupo de más de 90 diputadas y diputados de Morena, PT, PVEM y PRI están en desacuerdo con el anteproyecto de reforma constitucional relativa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Debido a la rebelión, la Comisión de Puntos Constitucionales, que se declaró en sesión permanente, pospuso la dictaminación de reformas al TEPJF para acotar sus atribuciones, prevista originalmente para aprobarse en su reunión del martes.

Las reformas que han impulsado Morena y la oposición consisten en modificar cuatro artículos de la Constitución para establecer que, en sus sentencias, el TEPJF deba limitarse a lo que establezca literalmente la Constitución y las leyes electorales, sin interpretarlas, como ha hecho para ampliar espacios para sectores minoritarios.

La legisladora aseveró que el documento de trabajo que se discutirá en la Comisión de Puntos Constitucionales limita a ese organismo electoral para conocer y resolver sobre las llamadas “acciones afirmativas” para los grupos sociales minoritarios y vulnerables, respecto a la integración de las cámaras del Congreso.

Comentó que la propuesta original para reformar al TEPJF no consideraba limitar al organismo respecto a las “acciones afirmativas”, pero, dijo, la bancada del PAN puso ese tema sobre la mesa como condición para apoyar el eventual dictamen.

Indicó que la preocupación que comparten 90 diputados, 60 de los cuales son de Morena, se la hizo saber a la vicecoordinadora de su grupo parlamentario, la diputada Aleida Alavez Ruiz, para que la exponga en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Nosotros nos mantenemos de que si no se elimina ese párrafo del (artículo) 41 y 73 (de la Constitución), pues varios de los que estamos acá firmando, no estamos de acuerdo en caminar en los términos en que está el (anteproyecto de) dictamen”, sentenció.

Explicó que el documento de trabajo establece que es exclusividad de las cámaras del Congreso trabajar los asuntos que tienen que ver con “acciones afirmativas”, y con ello le ponen límites al TEPJF para que pueda determinar si hubo o no violaciones a los derechos políticos electorales de los grupos minoritarios y vulnerables.

“Le estaríamos quitando los dientes al Tribunal para que, de alguna manera, pueda garantizar los derechos políticos electorales de esos grupos”, expuso.

“El Tribunal tendría que tener, de alguna manera, participación en revisar que se aplique la ley y garantizando los derechos de estos grupos minoritarios, sabemos lo que pasó en Chiapas, en Oaxaca, y pues nosotros no estamos a favor de la simulación, estamos a favor de que sean los pueblos, estos grupos minoritarios los que accedan a estos espacios importantes de toma de decisiones”, externó.

Subrayó que este grupo de más de 90 diputadas y diputados tiene una propuesta de redacción alterna, cuyo objetivo es que se reconozca y garantice en la Constitución “el 10 por ciento de la participación de los grupos minoritarios”.

Finalmente, indicó que el tema de las “acciones afirmativas” es el único punto con el que están en desacuerdo en el anteproyecto de dictamen.

También por Morena, la diputada trans Salma Luévano Luna se pronunció en contra de una reforma regresiva, pues aún falta más espacio de representación para la población de la diversidad sexual. “No vamos a permitir que lo poco que se nos ha dado hoy se elimine, ya que no son concesiones ni caprichos, sino derechos políticos y humanos”.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Aleida Alavez Ruiz dijo que la redacción del anteproyecto de dictamen relativo a las atribuciones del TEPJF deja visos de duda y confusiones que hay que arreglar.

“Hay que atender las inquietudes de quienes plantean que hay regresiones, que se está entrometiendo la Cámara (de Diputados) en las acciones afirmativas; yo creo que por eso hay que cuidar mucho la redacción que se está proponiendo en el dictamen", señaló.

Por su parte, el diputado priista Carlos Iriarte Mercado sostuvo que es primordial escuchar e incluir a todas las voces en la discusión de la reforma constitucional relativa a la atribuciones del TEPJF, incluso de diputadas y diputados que representan algún colectivo o alguna acción afirmativa, para enriquecer el dictamen.

“El argumento del PRI es que debemos escuchar a todas las voces para cualquier reforma que hagamos en nuestra Cámara de Diputados, y particularmente cuando hablamos de reformas constitucionales, es muy importante escuchar todas las voces”, indicó.

Sesión permanente

La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado morenista Juan Ramiro Robledo Ruiz, se declaró en sesión permanente con el propósito de continuar el análisis del dictamen que reforma los artículos 41, 73, 99, 105 de la Constitución de Política, en materia de principios, derechos y justicia política-electoral.

La iniciativa para acotar las atribuciones del TEPJF fue impulsada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, que encabeza el morenista Ignacio Mier.

Entre otros puntos, la reforma prohíbe que el Tribunal Electoral emita sentencias en materia de paridad de género y acciones afirmativas y da a la Suprema Corte la autoridad para resolver en caso de controversias sobre estos puntos.

Robledo Ruiz, de Morena, afirmó que el anteproyecto de dictamen no le quita facultades al TEPJF.

“No se le quitan facultades al Tribunal, se le propone un nuevo criterio para resolver (sentencias); el objetivo es que no ponga sanciones que no están en la ley y que no adopte procedimientos que no están en la ley, que no cree normas jurídicas, que esas se las reserve al Congreso de la Unión”, sostuvo.

El legislador morenista apuntó que en lo relativo a las llamadas “acciones afirmativas” este tema se incluyó en el documento de trabajo con el objetivo de facultar al Congreso para legislar en esta materia; “han sido tribunales y el Poder Ejecutivo quienes han impulsado esas acciones que tienden a modificar el contexto de vida de grupos minoritarios”, dijo.

“Debe ser la ley federal para todo el país la que establezca mínimos básicos para los grupos minoritarios, condiciones para participar en los diferentes eventos, ámbitos sociales de la vida de todo el país; le corresponde de manera natural y propia, con un sentido lógico constitucional, al Congreso del país pues legislar en la materia”, añadió.

“Nada tiene que hacer, por ejemplo, el Tribunal Electoral en asuntos de paridad de género, de acciones afirmativas para grupos minoritarios en las escuelas o en los centros de trabajo, esa no sería materia electoral. Nomás está pensando en lo que sucede en el Congreso y en los partidos políticos”, detalló Robledo Ruiz.

En tanto, Ignacio Mier aseguró que la reforma constitucional relativa a la atribuciones del TEPJF no es regresiva y garantiza el cumplimiento del principio de paridad de género, la igualdad sustantiva y que las acciones afirmativas de las minorías estén representadas al menos en el mismo número que en esta Legislatura.

Esto significa, dijo, que no podrá haber un número menor de representantes de migrantes, de indígenas, de integrantes de la comunidad LGBTIQ+, a los que actualmente existen en la Cámara de Diputados. Esto será el piso mínimo, remarcó.

La propuesta de reforma surgió tras los desencuentros entre la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral por el proceso para nombrar cuatro nuevos consejeros electorales. El TEPJF determinó que la nueva presidencia del INE fuera ocupada por una mujer.