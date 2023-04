AMLO justifica la desaparición de Financiera Rural: "ya estaba dañada desde que llegamos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la iniciativa para extinguir a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero al señalar que estaba dañada por el influyentismo, corrupción y para cerrarles la puerta a todas esas tentaciones.

“Tomamos la decisión de cerrar la Financiera Rural, porque no queremos intermediación y no queremos influyentismo y corrupción, y carteras vencidas y rescates” y consideró que Financiera “ya estaba dañada desde que llegamos, porque les daban créditos a organizaciones vinculadas a partidos, y queremos cerrarles la puerta a todas esas tentaciones”.

El presidente dijo que se decidió la cancelación, aunque apenas llegó al Congreso como iniciativa, porque se apoya a los productores de manera directa, “y no queremos que se permita o se dé pie a la corrupción, lo que sucedía anteriormente desde Banrural, que era ‘Bandidal’”.

Algunos de los aspectos que considera el gobierno federal para la extinción de Financiera Rural es que se establecen precios de garantía, “porque si va a venderse a buen precio al maíz que siembra —ahora vamos a comprar un millón de toneladas de maíz en Sinaloa con Precio de Garantía, alrededor de siete pesos el kilo, siete mil pesos la tonelada— si se tiene buen precio, el productor consigue recursos (…) Si hay precio, se anima a sembrar, invierte; porque, si no, no ve compensado su esfuerzo, no saca ni lo que invierte”.

El segundo aspecto es que este año entregarán un millón de toneladas de fertilizantes de manera gratuita a dos millones de productores, pequeños y medianos, como apoyo directo”; y en tercer lugar “se entrega a todos los productores, también a dos millones de productores un apoyo directo en efectivo”.

Al hablar de un esquema de créditos, lo va a manejar la creada Financiera para el Bienestar, para que “si alguien quiere un crédito pequeño, con la Financiera para el Bienestar”.

–¿Hasta qué monto?

–Poco, porque también eso era lo otro, la Financiera Rural era para apoyar a los machuchones; porque no sólo las organizaciones campesinas o los líderes sacaban provecho, también los productores influyentes –aseguró el mandatario federal.