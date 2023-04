AMLO ordenó dejar inoperante al INAI: así lo reveló Adán Augusto López según un audio filtrado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quedara inoperante, reveló el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a senadores morenistas durante una reunión privada.

Lo anterior se desprende de un audio filtrado que dio a conocer el conductor Carlos Loret de Mola en su noticiero en la plataforma Latinus.

El encuentro se llevó a cabo el miércoles pasado en la Cámara Alta. De acuerdo con el audio, el titular de Segob reveló a los legisladores que el presidente propuso un “periodo de impasse” para el organismo de transparencia, que está imposibilitado para sesionar debido a que no tiene el número mínimo de comisionados para formar quorum.

A mediados de marzo, López Obrador vetó los nombramientos de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del INAI.

En la grabación presentada por Loret de Mola, Adán Augusto López relata a los senadores lo que conversó con el presidente López Obrador sobre el tema del instituto de transparencia.

“Cuando se está por vencer el plazo para la publicación o el plazo para que el presidente pudiera objetar esta designación, una mañana me dice: 'Oye, ¿es cierto que el INAI está por quedarse en estos días sin otro magistrado o comisionado?' Y le digo: 'bueno, pues sí terminó el mandato de uno de ellos'.

“Y me dice: ‘¿Y qué sucede si lo vetamos o no publicamos?' Bueno, pues lo que va a suceder es que si usted lo objeta es que no va a poder funcionar el Instituto. Seguramente, estos van a intentar promover algún recurso para que la Corte obligue a nombrarlo; pero pues de que la Corte ordene que se nombre al que se pueda construir políticamente una mayoría calificada pues hay un mundo de diferencia”, dice el titular de Segob.

De acuerdo con Loret, Adán Augusto López pidió a los senadores morenistas dejar al INAI inoperante para que López Obrador pueda tener “su mundo ideal”.

“Y me dijo y aquí se los comento a todos ustedes, 'yo creo que es lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse'.

“Ahora, ayer le comenté que iba a venir y que seguramente uno de los temas a tratar sería el del Instituto y bueno, pues, la respuesta es la misma, yo creo que estamos en el mundo ideal, nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos (a los comisionados que faltan del INAI)”.