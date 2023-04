PAN toma la tribuna del Senado para exigir nombramientos en INAI; se suspende la sesión (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fracción del PAN en el Senado de la República tomó la tribuna de la Cámara Alta, para exigir que se concreten los nombramientos de comisionados pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ante esta situación, el morenista Alejandro Armenta, presidente del Senado, levantó la sesión y citó para este miércoles, al argumentar que no había condiciones para continuar.

Julen Rementería del Puerto, coordinador de la bancada panista, denunció que el país lleva 18 días sin transparencia y sin que los ciudadanos puedan tener acceso a la información de todo lo que hace este gobierno.

“Desafortunadamente, vemos un gobierno que sigue en la opacidad y pareciera que quiere seguir así. En el PAN, como dice esta lona, estamos listos; van 18 días justo este día, 18 días en los que este país no tiene la posibilidad de que alguien, un ciudadano, pueda tener acceso a información de ningún tipo, ni en la Federación ni en los órganos constitucionales, ni en los estados y por supuesto tampoco en los municipios”, dijo.

Rementería del Puerto pidió que “dejen de vetar, de cancelar un derecho que tienen los ciudadanos a conocer la vida pública en nuestro país.

#Video Los panistas Julen Rementería y Lilly Téllez y el morenista César Cravioto protagonizaron la discusión en el Senado, cuya tribuna fue tomada por Acción Nacional para exigir nombramientos en el INAI. https://t.co/G44TeZ4icJ pic.twitter.com/7AHHPIHP49 — Proceso (@proceso) April 19, 2023

El legislador veracruzano recordó que el INAI se encuentra con la falta de tres de comisionados, mismo que aún no han sido designados ante el Senado por la intervención de Morena y sus aliados.

“El Presidente quiere que el instituto desaparezca porque para él, y lo dijo, es el ‘mundo ideal’; eso quieren, vivir en la opacidad, aquí lo que hace falta es que se sostenga el INAI y que podamos tener acceso a la información todos los ciudadanos de este país, porque claramente hemos visto que no puede, no podría, no habría forma de que la Secretaría de la Función Pública pudiera llevar a cabo esta función”, dijo Rementería.

En tribuna, el senador auguró que el Poder Judicial enmendará el tema del INAI como lo hizo este martes al votar contra el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena.

“Y todo, perdón que lo diga así, pero por una obstinación que ya raya en la necedad. Hay una sentencia de jueces, incluso dos; hay una obligación constitucional, hay dictámenes aprobados por ustedes para que pueda nombrase a las personas, comisionados y comisionadas; hay un tiempo vencido.

“Hay dictámenes listos. No los han subido a la Mesa simplemente porque no han querido. Y no estamos dispuestos a que esta condición siga igual.

“No queremos que esto se siga prolongando. Hoy vamos a exigir en este momento y no nos pensamos retirar de aquí hasta que no traigan esos dictámenes y los podamos discutir”, remarcó.

“Estamos dispuestos a estar aquí, en esta tribuna, las horas que hagan falta los y las senadoras del PAN para poder exigir que traigan aquí los dictámenes y los votemos, con los nombres que ustedes quieran, pero votémoslos ya.

“No podemos permitirlo de otra manera. Necesitamos que se nombre a estas personas hoy, hoy queremos que pasen los nombramientos, hoy queremos que queden los comisionados, hoy queremos que vuelva la transparencia a México, hoy queremos que haya la posibilidad de saber qué pasa en este gobierno, hoy tenemos que nombrarlos, no hay otra condición”, insistió Rementería.

En un principio se decretó un receso pero luego la presidencia del Senado concluyó la sesión.

El senador morenista César Cravioto aseguró que senadores del PAN tomaron la tribuna para chantajear; “dicen que tienen mucho interés en que salgan los comisionados del INAI pero tienen detenidos casi 80 nombramientos de distintos órganos del Estado Mexicano”.

Acusó que el PAN pretendió que una militante de su partido fuera nombrada como comisionada.

L@s senadores del #pan tomaron la tribuna para chantajear; dicen que tienen mucho interes en que salgan los comisionados del #INAI pero tienen detenidos casi 80 nombramientos de distintos órganos del Estado Mexicano.



¡Basta de hipocresías y que mejor se pongan a trabajar! pic.twitter.com/KtjMEvlrPC — César Cravioto (@craviotocesar) April 18, 2023

Durante el receso, la senadora Lilly Téllez llamó corruptos a los morenistas y exigió que se nombrara ya a los comisionados.