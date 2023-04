Lilly Téllez enfrenta al vocero de AMLO en plena ceremonia de premiación a Elena Poniatowska (Video)

NACIONAL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora panista Lilly Téllez confrontó al vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas durante la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska.

Lilly Téllez, quien llegó al Senado postulada por Morena y luego se pasó al PAN, reclamó al coordinador de Comunicación Social de la Presidencia que se hubiera roto el pacto establecido un día antes para que se respetara la ceremonia celebrada en la vieja casona de Xicoténcatl.

La legisladora se quejó por la intervención en tribuna de la senadora de Encuentro Social, Sasil de León, quien durante su discurso condenó “enérgicamente” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La intervención provocó gritos de “fuera” por parte de los panistas y el llamado de la presidencia del Senado guardar el orden.

Lilly Téllez se levantó de su asiento para reclamar a Ramírez Cueva, quien acudió como invitado a la ceremonia, y lo grabó con su celular.

La senadora le reclamó la “falta de respeto” a la división de poder por la intervención de Sasil de León y lo acusó de acudir a la premiación “representando a Victoriano Huerta”, en alusión al episodio histórico en el que fue traicionado el presidente Francisco I. Madero y por el que fue creada la presea en honor a Belisario Domínguez.

Ramírez Cuevas le pidió que no le faltara el respeto a la ceremonia y Lilly Téllez le dijo: "No me toque, no me toque", a lo cual el portavoz presidencial contestó: “No me ponga su teléfono”.

En se momento Ramírez Cuevas se puso de pie junto con todos los asistentes mientras la escritora recibía el premio.

“Dígale al presidente de mi parte que es un cobarde por no venir y dígale que es el representante de Victoriano Huerta, son ustedes unos hipócritas. Y no vuelva a tocarme”, le dijo Lilly Téllez a Ramírez Cuevas.

“Tenga usted altura”, pidió la senadora. “Tiene todo mi respeto”, le respondió el vocero. “No respetan a los mexicanos y tampoco a Elena Poniatowska”, reviró Téllez. “Usted es la que no lo respeta”, señaló Ramírez Cuevas.

En ese momento llegó la senadora morenista Citlalli Hernández, a quien Téllez le preguntó si llegó para defender al funcionario. "No venimos a defenderlo, venimos a pedirte calma. Compórtate como representante popular”, le dice la también secretaria general de Morena.

Lilly Téllez compartió el video con este tuit:

“Morena rompió el pacto para respetar la ceremonia de la medalla Belisario Domínguez. Reventaron la sesión al atacar a la Suprema Corte de Justicia. No les importó la galardonada. Fui a reclamar al servidor de AMLO que se metió al recinto y vino Citlali a encubrirlo”.

Luego compartió otro video en el que comparó a la morenista con Lord Molécula, uno de los asistentes a la conferencia del presidente López Obrador.