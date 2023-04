En reunión virtual con diputados, Zelenski pide a México sumarse a la "fórmula ucraniana" por la paz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llamó a México a sumarse a la “fórmula ucraniana” por la paz.

El mandatario participó en una reunión vía teleconferencia con el Grupo de Amistad México- Ucrania de la Cámara de Diputados, en la que agradeció la ayuda humanitaria enviada por México para la atención de sus ciudadanos y heridos por la invasión rusa.

En su intervención, el mandatario de la nación invadida por Rusia desde febrero de 2022 solicitó a México que continúe en la defensa de los principios y convenciones en los que se basa el poder internacional de seguridad global.

“Los ucranianos y mexicanos duelen de modo igual cuando vemos que se quitan las vidas inocentes, se quitan por la violencia cruel, ahí, donde podría reinar una paz verdadera”, dijo Zelenski en el arranque de su discurso.

“La paz es el principal deseo de miles y miles y millones de oraciones por todo el mundo y decenas de millones de esas oraciones, esos deseos, suenan diariamente en Ucrania.

“Pueblo de México: ¿acaso no estamos unidos por el sueño, por la seguridad y la tranquilidad en todas las calles de todas nuestras ciudades? Será que no condenamos de manera igual a los que matan a la gente civil y queman las casas.

“Somos iguales en no aceptar el mal; el mal tiene muchas manifestaciones, pero siempre un objetivo principal: la vida humana, en cualquier continente y en cualquier país”, afirmó el mandatario.

De igual manera, aseguró, “defender la vida es siempre una hazaña en la lucha contra el mal; y cada uno quien salva de la de la violencia, cada uno quien saca a los niños de las balas de los asesinos, cada uno quien defiende a los verdugos y saqueadores, cada uno quien defiende a las mujeres de la violación, cada uno de esos defensores de la vida, debe recibir el mayor respeto de su sociedad y de todas las personas de bien del mundo, porque la vida es el valor máximo, la paz es el valor máximo y la mayor maldad es la agresión contra otro pueblo y llevar a cabo una guerra de bandidos”.

¿Será que Ucrania puede no resistir a la agresión rusa?, preguntó Zelenski, quien respondió: “No, porque entonces vamos a perder la vida, y no se trata de algo abstracto; llegaron a nuestra tierra los que no valoran la vida humana”.

México, dijo, defiende la coexistencia pacífica de los pueblos y aspira a la estabilidad para cada nación. “Por eso estoy seguro que los mexicanos van a comprendernos y van a comprender a Ucrania”, confió.

Recordó que desde hace más de cinco meses presentó la fórmula ucraniana de la paz, en la cumbre del G-20, en Indonesia.

La propuesta contiene 10 puntos ente los que destacan "la restauración de la integridad territorial" de Ucrania, el retiro de las tropas rusas.

“La fórmula es la expresión de nuestra experiencia que hemos ganado al defender la vida, al luchar por la solución diplomática, al hablar con el mundo, ¿Cómo responde Rusia a la fórmula de la paz? Con bombardeos, asaltos, asesinatos; pero el mundo y nuestra aspiración a la paz es más fuerte que cualquier agresor. La fórmula de paz ucraniana está dirigida en primer lugar al mundo y en eso radica su fuerza”, aseveró.

“A todos aquellos que quieren participar en la implementación de puntos concretos de la fórmula de la paz y llegar a ser coautor de la victoria sobre el mal, coautor de la paz.

“Ahora cuando Rusia está sintiendo que está enflaquecida y que quizá se acerca su derrota en el campo de batalla, Moscú trata de engañar nuevamente al mundo con su hipocresía y obtener el tiempo para reagruparse para encontrar armas nuevas y continuar con la agresión. No podemos permitirlo, la paz tiene que ser sin alternativa”, expuso Zelenski.

Es por eso, dijo, que el mal tiene que perder, “es por eso que nos dirigimos al mundo por el apoyo, es por eso que llamamos a todos los países de juntarse a los esfuerzos globales para la implementación de la fórmula ucraniana de la paz”.

En ese contexto invitó a escoger qué punto de la fórmula de la paz le permitirá a México a mostrar su liderazgo.

“Ucrania ya ha propuesto a la comunidad de América Latina a organizar una cumbre especial, a mostrar su unidad y posición de principios globales en defensa (…) los principios globales importantes en la integridad territorial, la paz y respeto entre los pueblos, la soberanía de las naciones. Creo que con la ayuda de México eso podría ser mucho más rápido”, aseveró el presidente.

“Señoras y señores, pueblo mexicano: agradezco mucho que su país ayude a defender el orden internacional basado en las reglas; su voto en la Asamblea general de la ONU y en otros organismos internacionales es muy importante, es el voto para defender los principios y objetivos de la Carta de la ONU y, por ende, defender la integridad territorial de Ucrania y de todas las naciones del mundo”, pidió el mandatario, quien agradeció el respeto hacia la comunidad ucraniana en México.

“A los bandidos y agresores hay que llamarlos bandidos y agresores y cada uno que transforma la vida humana en un blanco debe recibir condenas merecidas en cualquier continente y en cualquier país”, advirtió Zelenski.

“¿Será que es mucho querer la justicia? Es el del mismo modo natural que defender la vida, nadie en el mundo puede estar más alto que la vida humana, nadie en el mundo tiene el derecho de arruinar la paz, nadie en el mundo puede ser más igual que el derecho internacional. Estoy seguro que Ucrania y México en eso están solidarios”, dijo al concluir su discurso, en el que remarcó que su nación trabaja en la creación de un tribunal especial para juzgar el crimen contra la población de Ucrania.

Durante el encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel Miranda reiteró al mandatario ucraniano la posición oficial del Estado mexicano expresada por el representante permanente en la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se manifiesta en una enérgica condena a la invasión rusa sobre Ucrania.