Evalúan insaculación para designar a los comisionados del INAI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Los coordinadores de Morena y PAN en el Senado, Ricardo Monreal y Julen Rementería del Puerto, respectivamente, se reunieron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta compartió la imagen en redes sociales.

“En un ambiente respetuoso, el coordinador del PAN, senador Julen Rementería, y un servidor nos reunimos con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, compromiso que ayer se adquirió para conversar sobre temas de la agenda legislativa”, publicó Monreal en el tuit con que el que dio a conocer el encuentro.

"En un ambiente respetuoso, el coordinador del PAN, senador Julen Rementería, y un servidor nos reunimos con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, compromiso que ayer se adquirió para conversar sobre temas de la agenda legislativa."

En declaraciones a los medios, Rementería detalló que se conversó sobre la forma de destrabar el tema del INAI.

“Previo a esa sesión tuvimos una reunión con el senador Monreal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, él muy cordial, la verdad amable, todo bien, todo en orden, se dijo dispuesto a irlo valorando, irlo viendo, a ver las opciones”, declaró Rementería, y añadió.

“Yo les mencioné ahí a los dos que tenemos todavía toda la semana que entra, aunque está calendarizada una sesión, no estamos impedidos para tener más, para poder tener una el 26, el 27, el 28, el 29 o el 30, podríamos tener una sesión y ahí llegar al acuerdo.

“Él también menciona que bueno, pues no es la intención desaparecer al INAI, que no quieren eso. Pues yo le dije, lo que hay que simplemente mostrarlo; también le mencioné lo que ya he dicho en reiteradas ocasiones, que al final de cuentas existe esta posibilidad de nombrar a cualquiera de los primeros que se eligieron por las comisiones, que también las votó la gente de Morena y la gente de los partidos aliados a ellos”, expuso Rementería.

“Entonces, no hay un impedimento ni en nombres, ni en fecha, ni en la forma, incluso hablaron por ahí algunas propuestas hasta de la insaculación, y le digo, pues si son los mismos nombres, que nosotros estamos dispuestos a estamos dispuestos a aceptar cualquiera, el método que quieran queremos”, subrayó Rementería.

“Al final de cuentas lo que hace falta es poderle devolver a los ciudadanos de este país la posibilidad de tener un derecho de acceso a la información. Eso es lo que queremos”, concluyó Rementería.

La insaculación también fue propuesta por el morenista César Cravioto.

El secretario de Gobernación, por su parte, consideró que está en los senadores de la República que construyan dos terceras partes para los nombramientos.