Fernández Noroña califica de repudiable e irresponsable la invitación de diputados a Zelenski

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal Gerardo Fernández Noroña calificó de repudiable e irresponsable la invitación al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para emitir un mensaje ante los legisladores mexicanos.

El mandatario participó este jueves en una reunión vía teleconferencia con el Grupo de Amistad México-Ucrania de la Cámara de Diputados.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el coordinador morenista Ignacio Mier Velazco, manifestó que la reunión ordinaria del Grupo de Amistad México – Ucrania no representa la posición consensuada de la Cámara de Diputados.

“Yo creo que nos estamos equivocando la mayoría; no nos estamos comportando como mayoría, y no digo que seamos autoritarios, pero hay que poner un alto a este comportamiento irresponsable, porque traer a Zelenski por la puerta trasera es irresponsable, esa no es la posición del Estado mexicano ni del Poder Legislativo. Lo repudio”, aseveró Fernández Noroña.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña aclaró que están en contra de la guerra entre Ucrania y Rusia y que es preciso que se resuelva, “pero nadie puede ignorar que el gobierno de Estados Unidos está detrás de Ucrania, pues los miles de millones de dólares que le está dando, no son un juego, tensan la situación y abren la posibilidad a que se dé la tercera guerra mundial y aquí juegan a la amistad, principalmente el PAN y MC”.

Además, cuestionó que el Grupo de Amistad México-Ucrania se tomara la atribución de invitar a un jefe de Estado que está en guerra, sin avisarle a ningún órgano de gobierno; no es prudente porque entonces cada quien hará lo que quiera en la Cámara de Diputados.

“Si cada quien va a hacer lo que se le dé la gana para qué tenemos la Junta de Coordinación Política. Que cada quien haga lo que le dé la gana y que lo promueva de manera facciosa e irresponsable, porque si hoy viene Zelenski por la puerta trasera, pues mañana viene Maduro y luego Díaz Canel, la autoridad Palestina, la República Árabe Saharahui, pero sería irresponsable tomarnos esa atribución, ya que aquí representamos a un Poder de la República y nuestra opinión personal no puede ser impuesta a la visión institucional”, dijo.

Enfatizó que si se deja pasar esta situación, cuando venga un jefe de Estado con el que la oposición no comparte su posición política, no lo van a respetar; “son muy hipócritas, no tienen palabra ni cuando la firman”.

El diputado del PT sostuvo que él podría ir a manifestarse y protestar durante el mensaje del presidente de Ucrania, como lo hizo Movimiento Ciudadano en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia, pero sería incorrecto.

Destacó que México ya ha dejado clara su postura ante el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y ésta ha sido que se resuelva mediante el diálogo.

Postura de la Jucopo

En un comunicado, la Jucopo manifestó que la reunión ordinaria del Grupo de Amistad México – Ucrania no representa la posición consensuada de la Cámara de Diputados y, por tanto, los discursos ahí vertidos son a título personal y no corresponden a un mensaje del Congreso mexicano.

“Asimismo, estas expresiones forman parte de la diplomacia parlamentaria que establece la ley para cada uno de los 100 grupos de amistad que actualmente están conformados en esta LXV Legislatura”, concluye el comunicado-