Presidente del Senado exige a Ken Salazar que explique dichos de Lindsey Graham contra México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, hizo un “extrañamiento” al embajador estadunidense Ken Salazar para que explique a qué obedece la conducta reiterada del senador republicano Lindsey Graham de acusar a México por la crisis de fentanilo.

En conferencia de prensa, el legislador morenista afirmó que 75 por ciento del fentanilo que se consume en Estados Unidos ingresa a ese país por Canadá, por lo que rechazó las acusaciones del republicano Graham, así como de otros congresistas que insisten en señalar a México por la crisis de opioides que padece la Unión Americana.

Armenta calificó a Graham como un “abogado de la muerte” que litiga a favor de la industria militar de Estados Unidos, y por eso no menciona nada sobre las 200 mil armas que ingresan al año a México.

El senador estadunidense, añadió Armenta, tampoco ha denunciado a los cárteles de la droga que operan en Estados Unidos. Siete de cada 10 proveedores de drogas en la Unión Americana son estadunidenses, no son mexicanos, pero “ahí no dicen nada”, expuso Armenta.

“Antes de mirar a México, debería de legislar para que no se consumieran drogas en los partidos de la NBA, y que no se consumieran, no se vendieran ni permitieran las drogas en los partidos de básquetbol.

“Es un contrasentido que su país permita que los jugadores puedan consumir droga y se venda droga en los partidos de una actividad deportiva tan importante, como es el basquetbol, antes de voltear a ver a México”, expuso el morenista.

En la sesión de preguntas se le mencionó a Armenta si no sería conveniente dialogar en lugar de mantener la confrontación entre legisladores, a lo que el presidente del Senado respondió: “Claro, claro, y recibimos al embajador de Estados Unidos en México, y lo recibimos en el Senado”.

Y fue en ese contexto que el senador Armenta hizo un “extrañamiento” a Ken Salazar.

“Yo le hago un extrañamiento al embajador para que nos explique, el señor embajador de Estados Unidos en México, que le explique al Senado a qué obedece esa conducta reiterada, que no abona en nada la diplomacia mexicana, que siempre ha sido de colaboración con su país.

“Nosotros queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos, tenemos una vecindad inseparable históricamente, territorialmente; y queremos llevar una buena vecindad. Pero si nos siguen viendo como el patio trasero, no lo aceptamos; si nos siguen viendo como un país de conquista, no lo aceptamos”, sostuvo Armenta.

“Si nos siguen viendo como un país donde pueden venir a destruir la industria, a contaminar a la población con aguas edulcoradas, envenenarnos con la diabetes, que tanto daño nos hace, somos el primer país de consumo de refrescos, 70 por ciento refrescos de empresas estadounidenses; en ese sentido nosotros tenemos que defender la salud, los recursos naturales de nuestro país.

“Y no podemos quedarnos callados ante un agravio verbal diplomático de un sujeto, que será senador, pero si el señor senador, que es abogado defensor de las invasiones estadounidenses, pues no nos podemos quedar callados.

“Dialogamos, sí, pero si nos ofenden repudiamos la ofensa. No nos podemos quedar callados”, expresó Armenta.

“Si le hacemos una prueba no la pasa”

Previamente, Armenta había llamado insistentemente a Graham como “senador de la muerte” e incluso dijo que él y otros congresistas tienen relación directa con el consumo y el tráfico de drogas, así como una relación directa con la industria militar.

“Yo les aseguro que, si le hacemos un estudio, una prueba de laboratorio al senador de la muerte Graham, no la pasa, como a muchos congresistas de Estados Unidos, no la pasan, porque tienen una relación directa con el consumo de drogas, y tienen una relación directa con el tráfico de drogas, y tienen una relación directa con la industria militar, y son corresponsables.

“Ellos se sienten orgullosos, les entregan condecoraciones por el número de países que invaden y por el número de personas que matan en el mundo. Así es. Sus héroes nacionales son el reflejo de la muerte que llevan a cada uno de los países que invaden”, dijo el presidente del Senado mexicano.

“Por eso es que insisto que no tienen calidad moral los congresistas estadunidenses para voltear los ojos y culpar a México, de lo que ellos son responsables: destruir a su juventud, envenenar a sus familias y generar un sentimiento de odio internacional; que después señalan como terrorismo. Ellos practican terrorismo institucional al enviar armas a todo el mundo, para generar desestabilidad en los países ricos en recursos naturales para apropiarse de ellos.

“Es una historia que nos revela la verdad, el que se ríe se lleva”, afirmó Armenta.

(a partir del minuto 13)