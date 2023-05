AMLO "no tiene las puertas abiertas para el magisterio", se queja la CNTE y retira bloqueo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron al gobierno federal que su movimiento no se va a amedrentar ante ninguna acción de contención, luego de que durante su protesta a las puertas de Palacio Nacional llegaron elementos de la policía capitalina y lanzaron una advertencia para la manifestación del próximo 15 de mayo.

“Con esto se demuestra que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene las puertas abiertas para el magisterio, sobre todo para la CNTE, como movimiento trajimos un pliego de demandas centrales que se tienen a nivel nacional y hoy nos hicieron la grosería de querer recibir ese pliego petitorio en la calle”, indicó uno de los líderes sindicales.

Por más de una hora mantuvieron el bloqueo en la puerta de Moneda 1 y retuvieron a trabajadores principalmente de la Secretaría del Trabajo que llevaban a cabo el registro de los invitados del presidente para el evento privado por el Día del trabajo.

“Este movimiento tiene más de 40 años de lucha y no vamos a permitir que nos estén haciendo eso y mucho menos que nos estén mandando el cuerpo policiaco. Que quede muy claro que este movimiento no se va a amedrentar y le decimos desde ahorita al gobierno federal que el día 15 de mayo en la movilización que vamos a tener vamos a venir con contundencia, no solo como Oaxaca, sino como CNTE”, afirmó el líder magisterial de Oaxaca.

Desde su ingreso por Moneda afirmaron que tendrían un plantón afuera de Palacio Nacional si no era recibida una comisión para la entrega del pliego petitorio, también algunos pedían entrar “tumbando la puerta”.

Más tarde, los líderes comunicaron al resto de manifestantes que decidían retirarse para “generar condiciones, en su momento, para una movilización nacional porque las demandas son de demanda federal y hasta el día de hoy no hay resolución (…) no se va a entregar en este momento el pliego petitorio, buscaremos el tema político para hacerlo, pero que quede claro que el músculo de la sección 22 al interior de la CNTE es fundamental”.

#Video López Obrador "no tiene las puertas abiertas para el magisterio", se quejó la CNTE al retirar su bloqueo en Palacio Nacional. "Trajimos un pliego y nos hicieron la grosería de querer recibirlo en la calle" . pic.twitter.com/Sr2UT9bhTc — Proceso (@proceso) May 1, 2023

Adelantaron que el próximo 15 de mayo sumarán acciones a su protesta y buscarán que se sumen más docentes de todo el país.

“Que nos quede claro que la CNTE específicamente la sección de Oaxaca a partir del 15 de Mayo ya tiene una perspectiva a nivel federal por la grosería no solamente que nos hacen el día de hoy sino por los últimos años donde no han dado repuestas a las demandas de nuestros pliegos petitorios”, afirmó.

Previo a retirarse expusieron que “cualquier situación que el estado tenga no va a amedrentar al movimiento”.