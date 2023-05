Kenia López arremete contra Adán Augusto López por su tuit: lo llama "porrista” y “mandadero"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La senadora panista Kenia López Rabadán arremetió en la sesión de la Comisión Permanente contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por el tuit en el que éste llama a aplicar un “Plan C” luego de que la Suprema Corte invalidó la primera parte del Plan B de la reforma electoral.

“Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas”, tuiteó el lunes el secretario de Gobernación, después del fallo del máximo tribunal.

El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares.



Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares.



No hay de otra: Plan C en las urnas. — Adán Augusto López H (@adan_augusto) May 8, 2023

Durante la sesión del martes de la Comisión Permanente del Congreso, Kenia López pidió hablar desde su escaño durante la intervención del senador Noé Castañón de Movimiento Ciudadano.

En ese momento mostró el tuit en un cartón y cuestionó al titular de Segob.

"Este es el tuit que subió el pseudo Secretario de Gobernación de este país. Es un tuit que demuestra que no es el Secretario de Gobernación de las y los mexicanos, sino es el mandadero de López Obrador.

“Es claro que aquí con esta vergüenza de tuit no representa el sentir del pueblo de México. Es un tuit brutalmente ideológico, es un porrista", aseveró.

El mismo calificativo lo lanzó desde la conferencia de prensa previa a la sesión.

“Lo primero, que nada, decir que el Plan C del Gobierno de Morena es un Plan C de corrupción, es un Plan C de compadrazgo, es un Plan C de, yo diría, una obsesión de complicidad entre otros a la ilegalidad. Miren, ver el tuit del Secretario de Gobernación, es ver el tuit de un porrista de Gobierno”, aseveró.

En su intervención en tribuna agradeció a los ministros de la Suprema Corte que invalidaron el Plan B y señaló “el lamentable voto de las dos ministras a modo”.