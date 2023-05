Sheinbaum: hay quienes no quisieran que fuera presidenta… pero nadie me lo ha dicho

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En sus aspiraciones para ser la primera presidenta de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que “hay algunos que no quisieran, pero no, nadie me lo ha dicho directamente”.

Luego de hablar ante decenas de estudiantes de secundaria sobre la idea de que hoy las mujeres pueden ser lo que quieran, la prensa le preguntó si se ha sentido agredida por ser mujer y por aspirar a la Presidencia de la República.

Ella contestó: “Hay algunos que usan expresiones misóginas, machistas” al hablar del tema.

No obstante, sin citar una encuesta en particular, afirmó: “Ahora en las encuestas nacionales se les pregunta a las personas ¿Qué quisieras, que el próximo presidente o presidenta fuera hombre o mujer? Y el 20%, solo el 20%, más menos, dependiendo de la encuesta, dice ‘hombre’. El 30% dice ‘mujer’, es decir, más personas dicen que prefieren mujer presidenta que hombre. Y el 50% dice que no importa si es hombre o mujer, siempre y cuando sea una persona honesta y sea buen presidente o presidenta”.

“Nadie puede decirnos que no podemos”

En la conferencia, la prensa insistió a Sheinbaum Pardo si está convencida que “tiene todo” para ser presidenta de México. La morenista respondió que sí.

Y, a tono con el discurso que ofreció al presentar la Feria por la Paz, la Igualdad y una vida libre de violencia para niñas y adolescentes, agregó: “Es un discurso a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, o sea, nadie puede decirnos que no podemos”.

Luego, explicó que “la violencia en general minimiza a las personas, genera problemas en la autoestima de las personas. Cuando hay violencia contra las mujeres, muchas veces nos sentimos menos por esa violencia que hemos vivido durante tanto tiempo. Y es importante hablarle tanto a quien provoca la violencia, como a las niñas, a las jóvenes, que no se dejen, que ellas tienen todos los derechos”.