"Simplista quizá, pero al menos lo intenta": esto dijo Calderón del videomensaje de Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Felipe Calderón comentó un video de la senadora Lilly Téllez en el que la panista acusa a la izquierda de ser la culpable de agravar todos los problemas de México.

En su cuenta de Twitter, la legisladora que llegó al Senado por Morena y después se pasó al PAN publicó un mensaje en el que plantea la pregunta: “¿Izquierda morena o derecha moderna?”.

La izquierda, según la también aspirante presidencia, es la culpable de agravar todos los problemas de México.

En ese contexto planteó que en 2024 tendremos que elegir entre que siga la izquierda populista o dale una oportunidad a la derecha moderna.

Acusó que Morena empobreció a las clases medias y a quienes ya padecían la pobreza las llevó a la miseria.

La derecha moderna, según la senadora, “quiere ayudarte a romper las cadenas de la pobreza”.

"La izquierda quiere controlar todo: a las empresas para enriquecer a los políticos, no a los trabajadores. A la educación para ideologizar a tus niños hacia la ignorancia. Al ejército para que no te rebeles y para que tengas miedo cuando salgas a votar, y controlan a los criminales, pero no para protegerte de ellos", dijo Téllez en su video de 4 minutos 45 segundos.

“La derecha moderna ya demostró que construye naciones prósperas y libres como Corea del Sur, como Japón y como Reino Unido”, aseguró.

¿Izquierda morena o derecha moderna?



Atención uD83DuDE33 porque van a definir tu vida... pic.twitter.com/LVzVdH20j3 — Lilly Téllez (@LillyTellez) May 14, 2023

Calderón compartió el video de Lilly Téllez con la siguiente opinión:

“Muy controvertible, sin duda, lo que dice @LillyTellez. Pero al menos intenta una narrativa distinta; simplista quizá, pero insisto, al menos lo intenta, y se esfuerza en hacerlo con claridad”.