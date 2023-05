Pedro Ferriz Hijar se postula para la presidencia y desata burlas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pedro Ferriz Hijar decidió seguir los pasos de su padre, el comunicador Pedro Ferriz de Con, al anunciar que se postulará como candidato a la presidencia de México en el proceso electoral de 2024.

“Es cierto, compañeros y compañeras, amigos de las redes sociales, mexicanos y mexicanas: he decidido, después de mucho pensar y platicar con mi esposa, lanzarme por la presidencia de México”, difundió en un video en el que se compromete a encarcelar al presidente Andrés Manuel López Obrador en caso de ser electo.

La ocurrencia de Ferriz provocó casi cinco mil respuestas en las que usuarios de Twitter no escatimaron en humor y en burlas.

¡Me destapo oficialmente como candidato a la presidencia!



Iré como candidato a la presidencia, sin la ayuda de los partidos políticos.



Por mi amor al pueblo de México



México tendrá un jefe del ejecutivo que merece.



Honestidad integridad, apoyo empresarial y cero corrupción… pic.twitter.com/77A90EDG2Y — PEDRO FERRIZ H (@pedroferriz3) May 15, 2023

Desde Estados Unidos, Ferriz Jr. informó que buscaría la candidatura sin el apoyo de partido político alguno, por la vía independiente, como lo intentó anteriormente sin éxito su padre.

Es cierto me destapo a la presidencia



Mi primer propuesta



CÁRCEL PARA #AMLO de manera inmediata pic.twitter.com/CtYFeACeZz — PEDRO FERRIZ H (@pedroferriz3) May 15, 2023

Lo más importante de su proyecto, dijo, sería “rescatar” al país de Morena y de su fundador.

“Dentro de mis primeras propuestas, usted tiene que saber: acabaré con este gobierno de Morena pero sobre todo con el presidente Andrés Manuel López Obrador al que me comprometo a meter a la cárcel de inmediato. En el momento que él me entregue la banda presidencial, lo voy a mandar arrestar (…). No se lo van a llevar a la chingada; se lo van a llevar a prisión”, lanzó.

Entre las burlas destacaron la de comunicadores y analistas que se tomaron el tiempo de sumarse al dislate.

Gabriel Guerra escribió:

@gabrielguerrac:

"Sigo pensando que todo esto es una parodia envuelta en un mal chiste".

Sigo pensando que todo esto es una parodia envuelta en un mal chiste. https://t.co/bZ6dbhXYSW — Gabriel Guerra C (@gabrielguerrac) May 15, 2023

El periodista Enrique Hernández Alcázar siguió:

"Ya quítenles el celular…"

Ya quítenles el celular… https://t.co/N1DJhzilgW — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) May 15, 2023

Y siguieron las burlas:

Témoris Grecko

@temoris

"Escuché que @pedroferriz3 cree que puede ser presidente de la República. No se puede dar por cierta cualquier burrada que sale en redes, quise verificar. Escribí en Google "Pedro Ferriz". De inmediato identificó su cualidad más destacada: ser hijo de. ¿Así hará su promoción?"

Escuché que @pedroferriz3 cree que puede ser presidente de la República.



No se puede dar por cierta cualquier burrada que sale en redes, quise verificar.



Escribí en Google "Pedro Ferriz".



De inmediato identificó su cualidad más destacada: ser hijo de.



¿Así hará su promoción? pic.twitter.com/dbnSoX3c3E — Témoris Grecko (@temoris) May 16, 2023

Pablo Rendón

@pagusrendon

"Cómo estará la dinastía de los Ferriz que el más sensato era el que hablaba de ovnis".

Cómo estará la dinastía de los Ferriz que el más sensato era el que hablaba de ovnis. https://t.co/HVxmZmkwaN — Pablo Rendón (@pagusrendon) May 15, 2023

Beth Castillo

@bethcastilloo

"Ya dejen de hacer famosa a gente tonta. Y lo digo porque me salen todos los tweets de Pedro Ferriz queriendo ser presidente. Solo evidencian que su bandera son los ataques a AMLO y al movimiento, pero que no tienen ningún proyecto. Sabemos que pueden con más, échenle ganas".

Ya dejen de hacer famosa a gente tonta. Y lo digo porque me salen todos los tweets de Pedro Ferriz queriendo ser presidente.



Solo evidencian que su bandera son los ataques a AMLO y al movimiento, pero que no tienen ningún proyecto. Sabemos que pueden con más, échenle ganas. — Beth Castillo (@bethcastilloo) May 16, 2023

@calacuayoMX

"No te destapes por favor, ponte el tapón nuevamente"

No te destapes por favor, ponte el tapón nuevamente uD83DuDE4FuD83EuDD23 — Elí González (@calacuayoMX) May 15, 2023

@ChavaGlezL

"Estos payasos solo distraen a la gente de lo verdaderamente importante, sacar a Morena del poder. No le quiten el tiempo a los mexicanos, hacen más daño que bien".