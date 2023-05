Alejandro Armenta denuncia supuestos mensajes de intimidación de Norma Piña en chat de WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Armenta, presidente del Senado de la República, denunció que recibió mensajes de intimidación y amenaza presuntamente de parte de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

El legislador poblano mostró capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en la que, supuestamente, la presidenta del máximo tribunal del país le escribe mensajes como “la vida nos juzgará”.

En la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, desde la tribuna, el legislador morenista relató hechos que, aseguró, ocurrieron la noche del martes.

“Es algo que considero podría ser grave y no lo puedo permitir”, dijo el presidente de la Mesa Directiva. “Es un hecho que de concretarse sería lamentable”.

En seguida, Armenta comenzó su relato:

“A las nueve de la noche del día de ayer, con un minuto, empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte.

“Me entero posteriormente de que, a mi secretaria, a las ocho de la noche, Daniela, le hacen una llamada por mensaje de texto, donde le dicen, se apersonan con el nombre de Francisco Tapia, asesor de la ministra presidente, quien busca mi número telefónico para ponerse en contacto conmigo, la secretaria técnica Daniela, que aquí se encuentra presente, le da mi número telefónico y empieza una conversación a las nueve de la noche con un minuto”.

Tanto en tribuna como en conferencia de prensa, Armenta exhibió reproducciones de las capturas del presunto chat, en los que supuestamente Norma Piña le pregunta: “Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”, a lo que el senador responde “Sí, usted lo puede hacer? Usted tiene calidad moral para preguntarme ello”.

Foto: Octavio Gómez

En otra parte de la charla, Norma Piña le dice: “la vida nos juzgará. Buenas noches. Dios lo bendiga”, a lo que Armenta responde: “si me está amenazando lo asumo con seriedad ministra”.

Otro mensaje atribuido a la ministra dice: “Nunca sería mi intención amenazarlo. No es mi estilo. Una disculpa si así lo entendió usted”.

Después se lee que presuntamente la ministra le pide disculpas: “no es intimidante, fue un comentario de corazón” y Alejandro Armenta le dice: “no es el corazón lo que la movió fue el coraje”.

Los supuestos chats

En otra parte de la charla, Piña supuestamente dice “Y si quiere hacer pública esta conversación yo no tengo problema”, a lo que el senador contesta: “Sin duda, a ud. y a todos. Me está amenazando? Claro q lo voy a hacer?. La reto a q me lo diga en público”. La supuesta respuesta de Piña es: “Para nada. Estoy convencida que la verdad siempre triunfa”.

Envía carta a Norma Piña

Tras señalar que no juzga ni prejuzga del hecho, Armenta dio a conocer que envió un escrito a la Corte, al que dio lectura:

“Norma Lucía Piña Hernández. Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presente. El que suscribe, Senador Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado de la República, con fundamento en el artículo 6, párrafo segundo y octavo constitucional, me dirijo a usted, de la manera más atenta y respetuosa para que, por su conducto, se pueda verificar los siguientes hechos verificativos del día 16 de mayo del presente año, toda vez que el ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor, mediante una serie de mensajes de WhatsApp pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor.

“Acto seguido, presuntamente el número telefónico que usted acredita, 52 55, que hago referencia a mi número telefónico, recibí mensajes a las nueve con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o, incluso, de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna.

“Por lo anterior, sirva el presente para que, bajo protesta de decir verdad, bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo se pueda clarificar formalmente los hechos narrados.

“Mi responsabilidad al igual que la suya implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias. Por ello, resulta fundamental respetar los principios que deben honrar nuestro quehacer público.

“Esperando contar con su pronta respuesta, agradezco de antemano sus finas atenciones.

“Esto lo quería informar a esta Honorable Asamblea. No prejuzgo, simplemente informo porque tengo la obligación de proteger la inviolabilidad de cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo y en esa inviolabilidad también me incluyo yo.

“Respeto a las mujeres, respeto a la presidenta de la Corte, pero necesito que se haga una investigación, y para ello lo primero que necesito saber es si se confirma esta comunicación que presuntamente salió del teléfono de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.