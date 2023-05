"Está peor que el INE": Fernández Noroña reclama a AMLO que lo excluya de las "corcholatas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado petista Gerardo Fernández Noroña reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador que no lo incluya en la lista de precandidatos a la presidencia de la república rumbo a 2024.

“Hace dos días en la conferencia mañanera del lunes de esta semana el compañero presidente volvió a dar nombres (de precandidatos presidenciales) y volvió a excluirme”, lamentó.

“No puede ser que el líder máximo del movimiento me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta”, dijo en conferencia de prensa el legislador federal del Partido del Trabajo.

“Soy el legislador que mejor, más contundentemente y con más fuerza defiende al movimiento y al compañero presidente”, aseveró Fernández Noroña.

“Me parece un acto incorrecto, me parece que se promueve el sectarismo, la exclusión”, añadió.

Fernández Noroña demandó que se lleve a cabo una elección primaria para elegir al candidato de la Cuarta Transformación a la Presidencia de la República.

"Hace bien el compañero presidente cuando dice que no deben tenerle miedo al pueblo, que el pueblo elija al Poder Judicial. Pues yo digo lo mismo, no le tengamos miedo al pueblo y que el pueblo elija la candidatura de nuestro movimiento a la Presidencia de la República", dijo Fernández Noroña.

En ese contexto se quejó de no ser mencionado en el grupo de las llamadas “corcholatas” en el que López Obrador incluye a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y, más recientemente, a Ricardo Monreal.

López Obrador, dijo, “se quejaba del INE y excluye a un participante, pues está peor que el INE, el INE por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas. Acá me quieren excluir sin que empiece la participación. No, bueno, eso no es correcto, compañero presidente, eso no es correcto”.

“¿Cómo puede haber confianza en la realización del método con un trato incorrecto a un compañero caracterizado por su compromiso con el movimiento?”, cuestionó el petista.

“Hay quien dice: ‘no eres de Morena’. Yo he estado en la lucha toda la vida”, remarcó.

Las declaraciones hicieron que Noroña se volviera tendencia en redes sociales.