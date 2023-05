Ya perdimos a la Corte; con el nuevo decreto nos adelantamos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los decretos para declarar las obras públicas –principalmente del sureste mexicano– de seguridad nacional fue para adelantarse a lo que previó definiría la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Cómo se dice coloquialmente: ya perdimos a la Corte”, dijo.

Acusó a ministros de violar la Constitución por mantener salarios por encima del que tiene el representante del Ejecutivo Federal.

“Nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte tenían la intención de frenar las obras en el sureste”, como el Tren Maya y el corredor interoceánico, entre otros.

“Y la Corte, como se dice coloquialmente ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente se conoce como la oligarquía, que es el poder de los ricos (…) no tienen ningún aprecio por decisiones que beneficien a la población, es como vivir en otro mundo”, señaló.

Agregó que hay “un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos, por eso sentimos que hace falta una reforma en el poder judicial”.

Indicó que ya sabía que las decisiones de la Corte tratarían de frenar las decisiones del Ejecutivo, en este caso, de obras.

“No estoy inventando nada, todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial” y agregó: “Ellos deben seguir defendiendo su postura, nosotros hemos aprendido que el que se aflige se afloja”, indicó.

En torno a posicionamientos de ministros de defender la Constitución, López Obrador reprochó que no lo hacen porque solo defienden sus intereses.

“Tan no la defienden que ellos la violan, tan claro, porque no estoy inventando nada, porque el artículo 117 establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que gana el presidente de la República y ellos ganan cinco seis veces más de lo que yo gano. Ellos tienen esos privilegios violando flagrantemente la Constitución. Que no vengan aquí con demagogia porque no es así, que estén engañando”.

También habló de un grupo de abogados que, afirma, ha servido a este tipo de fines para promover amparos en su contra, entre ellos José Ramón Cossío, Miguel Carbonell, Gerardo Carrasco y Fernando Gómez Mont “que fue secretario de gobernación de Felipe Calderón, que es de los abogados más ricos de México y el mundo, porque es una eminencia en el manejo de influencias”.

El presidente señaló que no se trata de que “sean buenos abogados. Hay abogados brillantes, muy buenos, abogados, pero íntegros y sin agarraderas”, aseguró.

En cambio, a quienes nombró “tienen a sus ayudantes que son los que hacen el trabajo legal, pero lo esencial en su labor son las relaciones públicas, el llamado lobby” y es un grupo, dijo, que tiene influencia entre ministros quienes, aseguró, “vienen de la época en que no se entendía que los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos”.