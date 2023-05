"Brillante propuesta": AMLO se burla del millón de firmas del PAN y pide tener cuidado con las falsas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como una propuesta “brillante” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la iniciativa del PAN de reunir casi un millón de firmas para decidir la candidatura a la presidencia, con el antecedente de que en el proceso electoral de 2018, candidatos independientes recurrieron a la falsificación.

Primero ironizó: “Sí lo logran, pero no muchos, o sea, porque hay como 60, como 100. ¿Cuántos lograrán juntar un millón de firmas de ellos? Como unos 10 o cinco. Y le tienen que meter, tienen que hacer trabajo. Es muy buena la propuesta, brillante, porque cuando menos van a estar entretenidos trabajando y para que ya nos dejen un tiempo”.

También expuso que cobrará derechos de autor a la oposición “porque me están plagiando, pero ya estoy viendo que van a terminar haciendo encuestas, ¿verdad?, para allá van, están pidiendo firmas”.

AMLO califica de "brillante" la propuesta del PAN para pedir un millón de firmas a sus aspirantes presidenciales uD83DuDDF3?



"Les voy a cobrar derechos de autor porque me están plagiando; ya vi que van a terminar haciendo encuestas", dice uD83EuDD14 pic.twitter.com/215IcF9kHl — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 25, 2023

Llamó a tener cuidado con la propuesta de las firmas porque se ha dado la falsificación y sin dar nombres después reconoció que se refería a las firmas falsas que presentaron como candidatos independientes la hoy diputada federal Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, lo cual no fue impedimento para obtener la candidatura. Aunque al final evitó mencionar a los dos políticos.

–El tema de los candidatos independientes a la Presidencia de la República –se le planteó.

–Sí.

–En el caso de Margarita Zavala y en el caso de ‘el Bronco’…

–Ándele, a eso. A eso me refiero. Pero no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y es un método, además, de ellos, y hay que respetarlo. Y cada partido pues tiene su sistema.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, dio a conocer los filtros que ese instituto político evalúa solicitar a quienes aspiren a la candidatura presidencial para 2024, entre ellos la recolección de cerca de un millón de firmas.