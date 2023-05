Rubén Moreira: votar por Movimiento Ciudadano es favorecer al narco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las descalificaciones entre integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no paran.

De manera reiterada, el PRI y los integrantes de la Alianza Va Por México han llamado a MC a sumarse al movimiento opositor, pero el partido naranja se ha negado y lo dejó claro en días recientes con la divulgación de un spot en el que pide no votar por el PRI y la pinta de una barda con la leyenda: “Con el PRI, ni a la esquina”.

Ante ello, el coordinador priista en la Cámara de Diputados y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, afirmó que la actitud obedece a que MC decidió alinearse “bajo la sombra de Morena y por lo tanto con el poder”.

A través de un video en TikTok, que también compartió en Twitter, Moreira fue más allá al señalar que “no es ni Movimiento ni Ciudadano”, que es un partido marginado, “un minipartido que ha traicionado a sus seguidores”.

Atizó:

“A mis paisanos, los coahuilenses: un voto por MC es un voto a favor de la inseguridad, de que regrese el narcotráfico”.

“Y si no, vean lo que está pasando en el sur y en el norte de Nuevo León, donde gobierna MC, matan a migrantes, matan a empresarios, secuestran a turistas. No voten por MC, no desperdicien su voto, salvemos a Coahuila”, subrayó Moreira.