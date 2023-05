"Vamos a obradorizar el Poder Judicial", advierte diputado de Morena en la Permanente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Vamos a obradorizar el Poder Judicial, porque tienen que vivir en la justa medianía”, advirtió en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el diputado morenista Alejandro Robles Gómez.

El legislador dio a conocer una iniciativa para reformar los artículos 96 y 97 de la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos mediante el voto popular.

“Es el Poder Judicial un poder al servicio de la delincuencia organizada, es un poder que se ha desnudado al subvertir el orden democrático y constitucional”, dijo Robles Gómez en su intervención en tribuna.

“La verdad es que se confirmó lo que temíamos, es una Corte que obedece a intereses bastardos, es una Corte carente de legitimidad. Y por eso tendremos que llevar a un proceso de elección a ministros y ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México y no sigan en la oscuridad, en las resoluciones ininteligibles para nuestro pueblo de México.

“Eso es lo que precisamente está implicando hoy el Plan C”, expresó el morenista al aludir a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de ganar la mayoría calificada en 2024 para reformar el Poder Judicial.

“Y si no les gusta, iremos más allá, no vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial, haremos la Constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el Poder Judicial, porque tienen que vivir en la justa medianía”, aseveró.

En una intervención posterior, el senador panista Julen Rementería se burló de la intervención del morenista:

“Lo que yo escuché hace un rato, una verdadera joya, tenemos que modificar el Poder Judicial de este país, hay que obradorizarlo. No me chinguen, no me chinguen, no puede ser esto.

“O sea, lo que no quieren ustedes es que se haga justicia, lo que quieren es que sea a modo. Si no para qué esta expresión, y yo no vi que ninguno de los demás viniera a reconvenirlo.

“Obradorizar el Poder Judicial, háganme ustedes el favor, obradorizar el Poder Judicial, nunca, ni en mis peores sueños pensé oiría semejante tontería”, dijo Rementería.