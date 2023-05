AMLO: "es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno”, opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la decisión del Congreso peruano de declararlo persona non grata; también, destacó la baja aceptación que tiene “la presidenta que está usurpando el cargo”, Dina Boluarte.

Asimismo agradeció a los legisladores que votaron en contra de esa declaratoria.

“Hubo quienes votaron en contra de esa propuesta, nada más que nos cepillaron, ni modo. Pero el pueblo de Perú es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano”, dijo.

Lo único que lamentó de ser considerado non grato es “que no voy a poder ir a Machu Pichu y desde luego no ver a ese pueblo tan bueno, un pueblo extraordinario”.

Insistió: “Me gustó lo de ayer porque cuando menos hubo 40 diputados que votaron en contra, o sea, no nos mayoritearon (…) Ahora en el pueblo no tengo duda que la gente quiere liberarse, quiere justicia, quiere democracia, y ahí no hay más”.

Sugirió que en Perú se pudo repetir el caso de Ecuador y habría sido mejor decisión con la llamada muerte cruzada, con la renuncia del presidente y la disolución del Congreso, para que se puedan renovar dos poderes mediante elecciones.

“Eso es lo que deberían estar haciendo en el Perú, convocar a elecciones y desde luego liberar al presidente, reponer el procedimiento, buscar un acuerdo y que se convoque a elecciones para tener un nuevo congreso y un nuevo Poder Ejecutivo; si no, pues va a ser de crisis en crisis”, indicó.

El presidente López Obrador criticó que salió la declaratoria en el Congreso, pero, “¿sacan las razones, el porqué?” Y explicó que sus manifestaciones en contra del actual gobierno peruano, son por el hostigamiento a Pedro Castillo desde que ganó la presidencia, hasta que fue destituido y encarcelado.

“Entre otras cosas, por ser serrano, por ser maestro, por ser humilde, porque hay muchísimo clasismo también y racismo. Y en el fondo, porque se han dedicado saquear al Perú, hay una oligarquía nacional que controla todo y empresas extranjeras”, reprochó.