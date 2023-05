Comisión del INE aprueba medidas cautelares contra AMLO por referirse a elección de Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) dictó medidas cautelares a la Presidencia de la República por las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador referentes a programas sociales en el contexto de la campaña electoral en el Estado de México.

Las afirmaciones del Ejecutivo en la conferencia mañanera del 24 de mayo podrían poner en riesgo los principios de equidad e imparcialidad en el proceso electoral local en curso, informó el organismo electoral en un comunicado.

Ese día, el presidente López Obrador denunció que los medios de comunicación, en especial las cadenas de radio en la Ciudad de México y el Estado de México, son parte de una campaña que busca influir en la próxima elección para la gubernatura mexiquense.

El mandatario aprovechó para asociar a su gobierno con la entrega de programas sociales. “Para hablar claro no quieren lo que ellos llaman populismo, que el gobierno le sirva al pueblo: No quieren la pensión a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, las becas para estudiantes con familia pobres. No quieren jóvenes construyendo el futuro, la educación pública, que se garantice la salud. No quieren nada de eso”, dijo el mandatario.

La Comisión de Quejas y Denuncias resolvió las solicitudes de medidas cautelares y tutela preventiva formuladas por el PRD y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, contra López Obrador.

“La Comisión dictó medidas cautelares a la Presidencia de la República para retirar de sus redes sociales, así como de cualquier otra plataforma electrónica y portal de internet, bajo su dominio, las declaraciones realizadas en la mañanera del 24 de mayo, referentes a diversos programas sociales en el contexto de la campaña electoral en el Estado de México, ya que podrían poner en riesgo los principios de equidad e imparcialidad en el proceso electoral local en curso.

“En consecuencia, se ordenó realizar las gestiones necesarias para eliminar de los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas el material denunciado, en un plazo que no podrá exceder de 6 horas, y se vinculó al titular del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) y a otra persona servidora pública que participe en cualquier formato informativo oficial, con el objeto de que se abstengan de presentar, difundir y poner a disposición de la señal satelital, cualquier promoción donde invite a votar, de forma directa o indirecta”, determinó el organismo electoral.

Igualmente, el órgano colegiado dictó medidas cautelares bajo la vertiente de tutela preventiva, al considerar que existe un riesgo real de que la conducta denunciada ocurra nuevamente.

“En tal sentido, se ordena al Presidente de la República se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

“Por último, respecto a un probable uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, son temas respecto de los cuales la Comisión no puede pronunciarse, en tanto que atañe al fondo del asunto que resolverá la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”, concluyó el comunicado.