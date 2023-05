¿De qué vivirá AMLO cuando se retire? Esto dijo el presidente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, al retirarse, vivirá con la pensión del ISSSTE y del adulto mayor que su gobierno elevó a rango constitucional, aunque dijo que ha obtenido regalías por más de 3 millones de pesos por la venta de su último libro “A la mitad del camino”.

“Ya recibo la tarjeta de adulto mayor y es cierto, ya la recibo, porque ya me corresponde y aquí aprovecho aclarar que el apoyo a los adultos mayores es universal (…) El ser humano tiene protección desde la cuna hasta la tumba, es una responsabilidad del Estado, por eso el derecho a la salud, a la educación, a la pensión, de manera universal. Es un Estado que protege a las personas”.

Afirmó: “Yo no puedo decir ‘no lo recibo’, yo sí a mí me va a ayudar porque yo no voy a recibir pensión del gobierno como recibían los anteriores presidentes. Voy a reunir mis tiempos de trabajo para recibir mi pensión del ISSSTE, que tiene un tope, y de eso voy a vivir porque no soy millonario”.

El presidente agregó que nunca ha tenido el propósito de acumular riqueza. “La felicidad no solo son bienes materiales, no es dinero, no son títulos, no es fama pública, es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo”.

Por eso expuso que va “a vivir de manera modesta y voy a escribir un último libro antes de irme, que ya va a ser el último que tiene que ver con asuntos políticos y lo voy a dirigir a los jóvenes donde voy a transmitir conocimiento tu experiencia para quienes se dediquen al noble oficio de la política”.

Al hablar de su último libro, expuso que obtuvo 3 millones de pesos “en efecto, pero sí se manifestó nada más que ese dinero, como otro, mi sueldo, lo administra Beatriz porque yo no tengo, no uso, ya ella me administra, me da lo que necesito. Sí se manifestó porque dijeron que no había yo dado a conocer lo del dinero”.

Aseguró que la cantidad de libros que vendió fue de entre 300 y 400 mil ejemplares, “me rayé con este último libro” y lo que recibe por cada uno es el 12 por ciento. “Recibimos eso y pagamos todos los impuestos”.

En torno al ingreso anual neto de la pareja, en este caso de Beatriz Gutiérrez Müller, después de impuestos, son 3 millones 348 mil pesos.

“Si es que ese libro se vendió… todavía está en librerías. 4 millones 400 mil menos los impuestos”, dijo.