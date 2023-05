Exhiben a diputada trans María Clemente García por gritar "fifí" e insultar a manifestante (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una usuaria de Twitter difundió un video en el que acusa a María Clemente García, diputada trans de Morena, de agredirla a ella y a su hermana.

La usuaria @marihuertita dijo que este domingo participó en la marcha en defensa de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.

La manifestación terminó este en una breve trifulca y el retiro del plantón morenista instalado hace unas semanas frente al edificio del máximo tribunal del país.

Y en el capítulo #6183923 de María Clemente gritándole a la gente, vemos a la diputada diciéndole a unas ciudadanas que no es su representante (a pesar de que cobra por ello)

En un hilo de Twitter, @marihuertita relató que, al concluir la manifestación, ella y su hermana decidieron pasar a comer y en el camino se cruzaron con María Clemente García, quien, asegura, les gritó: “fifís que vienen a perder el tiempo”.

“A lo cual mi hermana y yo le recordamos que tiene un cargo público y que tiene que defender los derechos de las y los ciudadanos. Por esa observación la persona se molestó y se acercó muy agresivamente y en forma intimidante a levantarnos el puño, y gritando lo que ven y escuchan.

“Evidentemente nos quería golpear y por seguridad saqué el teléfono para grabar las agresiones de esta persona, cuando vio que saqué el teléfono se alejó pero en seguida volvió a seguir gritándonos. Esa persona nos faltó el respeto, no tengo por qué yo tratarlo con respeto alguno”, denunció @marihuertita.

En el video compartido en Twitter, se ve a María Clemente García gritar: “Yo no te represento, claro, yo represento a gente pobre, no a gente fifí como tú (…) A mí no me importa representarte, maldita vieja fifí, por tu culpa la gente es pobre”.

Desde su cuenta de Twitter García respondió a @marihuertita y a varios usuarios que compartieron el video.

Soy legisladora sí, pero no tengo que soportar la transfobia y el acoso de nadie, y lo reafirmó yo no represento señoras PANistas.

Ya ves como estas bien tarado, ya se volvió a subir el botox a la cabeza, eso no fue en la manifestación, fue a 9 KM, y no tengo porque soportar el acoso de ignorantes PANistas, no te veo opinando de como tus compas PANistas agreden a una adulto mayor.

En otro tuit remarcó: "Se equivocan cuando dicen que represento a todos, represento al Pueblo que votó por la #4T, que votó por un México sin transfobia, por eso las camaras se dividen en fracciones o fuerzas politicas, a los que defienden a Narco Politicos como Norma Piña los representa".