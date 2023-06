Comisión Permanente rechaza dar prisa a nombramientos en el INAI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 16 votos a favor y 20 en contra, el pleno de la Comisión Permanente rechazó la propuesta para considerar de urgente resolución un acuerdo por el que se pidió convocar al Senado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias para el 8 de junio próximos.

En las sesiones extraordinarias se abordarían los nombramientos pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Morena y aliados votaron en contra de darle prisa al trámite al considerar que no había urgencia e incluso alegaron que el haber aplicado el fast track fue uno de los argumentos utilizados por la Suprema Corte para echar atrás la primera parte del Plan B de la reforma electoral.

Previamente, el Pleno había recibido el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se ponía a consideración del Senado el nombramiento de dos comisionados para integrar el INAI.

Para tal fin la Jucopo formó dos ternas. La primera cubriría el lugar que dejó el comisionado Francisco Ramírez Acuña, y la integran Julio César Bonilla Gutiérrez, María de los Ángeles Guzmán García e Ileana Hidalgo Rioja.

La segunda, para sustituir a Rosendoevgueni Monterrey Chepov, incluye a Luis Felipe Nava Gomar, Luis Gustavo Parra Noriega y Marina Alicia San Martín Rebolloso.

El proyecto para convocar a extraordinario fue turnado a la Primera Comisión de la Permanente para su discusión y análisis.

“Me parece muy curioso que haya echado atrás, por ejemplo, una legislación en materia electoral, planteando que no se dio la discusión democrática, que no se siguieron los procedimientos legislativos y ahora nos urjan; yo entiendo la presión que tiene la Junta de Coordinación Política del Senado, pero que ahora nos urjan a que sea de obvia y urgente resolución y que en este momento resolvamos un caso, cuando tienen casi un centenar de nombramientos el Senado de la República”, argumentó en la discusión el diputado petista Gerardo Fernández Noroña.

El senador morenista César Cravioto señaló: “A la oposición, en este país, no les basta que Claudio X. González les diga qué hacer en estrategias políticas, no les basta traer a estrategas de Vox para que les diga qué ideología manera, sino que ahora les truena el dedo un juez y ahí están haciendo lo que el juez les dice, pero rapidito, rapidito, no se me tarden mucho porque los amonesto, les pongo una multa”.

“¿Cuál es la urgencia? ¿En verdad es trascendental para nuestra nación que se nombren las dos vacantes del Inai?”, dijo a su vez la diputada morenista Lidia García Anaya.

En su intervención, el senador panista Julen Rementería señaló que el actual gobierno es el peor que ha tenido el país en materia de transparencia.

“Y la gente, cada día más gente, por cierto, y qué bueno que así sea, se va dando cuenta, muchos que incluso votaron por ustedes y que han sido absolutamente defraudados, porque hoy claramente ven que hay un mandato judicial que no les gusta, que dice hay que convocar para aprobar los nombramientos del INAI y dicen ‘muy fácil, vamos a destruir la posibilidad de que esto sea obviando los trámites, mándese a la Comisión’.

“¿Es reglamentario? Sí, sí lo es, pero es la forma de decirle al juzgado ‘yo cumplí, pero fíjate que no se pudo hacer porque, atendiendo a las facultades que tenemos y a la obligación de cumplir con los trámites, nos fuimos por las comisiones y la Comisión no tiene un tiempo establecido’, a menos que venga luego otra resolución y entonces obligue hasta a la Comisión”, dijo el senador panista.