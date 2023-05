Senadores acuerdan dos ternas para el INAI; "no me voy a comprometer con un solo voto": Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado acordó que se envíen dos ternas a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para cubrir las vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Una de las ternas cubriría el lugar que dejó el comisionado Francisco Ramírez Acuña, y la integran Julio César Bonilla Gutiérrez, María de los Ángeles Guzmán García e Ileana Hidalgo Rioja.

La segunda, para sustituir a Rosendoevgueni Monterrey Chepov, incluye a Luis Felipe Nava Gomar, Luis Gustavo Parra Noriega y Marina Alicia San Martín Rebolloso.

En entrevista, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, anunció que se propuso a la Permanente un periodo extraordinario de sesiones para el 8 de junio con el fin de que el Senado se reúna ese día para concretar al menos uno de los nombramientos.

El pasado 25 de mayo, un tribunal federal confirmó que se debe convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para designar a uno de los tres comisionados que faltan en el INAI.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró infundados los recursos de queja que la Jucopo del Senado y la Comisión Permanente presentaron contra la suspensión concedida por la juez Décimo Séptimo de Distrito en la materia, Celina Quintero.

La decisión de la Jucopo busca evitar que sus integrantes sean señalados de incurrir en desacato.

Sin embargo, esta vez Monreal aclaró que no cometerá el mismo error de la última vez y que no va a comprometer ni un solo voto, por lo que no es seguro ni que se apruebe el extraordinario ni que se avale a los comisionados.

“Ya no voy a cometer el mismo error, no ofrecí más que mi voto y mi bancada tendrá en todo momento derecho y libertad. No me voy a comprometer con un solo voto, salvo el mío.

“Y también afirmé categóricamente que dentro de la bancada hay una posición que insiste en que también se nombre o ya se proceda al nombramiento de los 75 nombramientos que existen de tribunales electorales, administrativos, agrarios y de judicatura, y que esa sería también una condición desde mi punto de vista del grupo parlamentario, pero que en este momento solo se aprobó la comunicación de estas dos ternas para integrar el INAI”, dijo Monreal.

“Nosotros ya cumplimos y por unanimidad. O sea, lo que nos exige el juzgado, en este caso el colegiado, era que la Junta de Coordinación Política enviara las propuestas de candidatos a comisionados. Ya las enviamos, pero simple y sencillamente el trámite tendrá que llevarse a cabo en la Comisión Permanente”, concluyó Monreal.