Monreal: prefiero no ser nada antes de traicionar a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Nunca voy a traicionar al Presidente, al licenciado López Obrador; prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada, antes de traicionar al Presidente de la República”, declaró este jueves el senador morenista Ricardo Monreal.

En una conversación con representantes de los medios, el zacatecano reveló que puso a disposición de sus correligionarios su cargo como coordinador de la bancada de Morena.

Hoy @RicardoMonrealA no deja lugar a dudas.



Durante meses se mostró decidido a ser candidato presidencial, hoy dice que prefiere “no ser nada”; es decir, concluir su carrera política, a traicionar a Andrés Manuel López Obrador. pic.twitter.com/9q29DrH6IJ — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) May 4, 2023

"Les confieso que puse por delante mi posición al servicio del movimiento. Si no cumples una función, de ser interlocutor, de ser un eficaz dirigente o líder. Si ya no estás cumpliendo el propósito, ni para el movimiento para la República, yo no me aferro a los puestos", planteó en un desayuno con reporteros.

"Si la oposición cree que ya no hay confianza en la interlocución, es una opinión que yo voy a respetar. Pero hasta el último día que la mayoría decida, voy a intentar seguir construyendo puentes y acuerdos", expuso el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.

El legislador prácticamente se descartó como abanderado de la oposición en caso de no resultar favorecido con la candidatura presidencial de la 4T.

"Si Claudia, Marcelo o Adán Augusto ganan la encuesta, sí les voy a levantar la mano", aseguró.