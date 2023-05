Sheinbaum no piensa renunciar por ahora: "se verá después si es que salimos arriba en las encuestas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que “por el momento” no piensa renunciar al cargo en la Ciudad de México para seguir con sus aspiraciones presidenciales rumbo al 2024, sino que lo decidirá “después, si es que salimos arriba en las encuestas”.

Así lo dijo en conferencia: “Por el momento no tenemos pensado renunciar. Todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad. Y eso, en todo caso, pues se verá después si es que salimos arriba en las encuestas”.

La morenista aseguró que ya recorrió “todas las entidades de la República desde hace un año para acá”. Reiteró que en giras de fines de semana no usa recursos públicos, pues cuando viaja en avión los boletos los paga ella y que sale por “invitaciones” como jefa de gobierno.

“No es que estemos usando recursos del gobierno de la Ciudad para estos viajes: si acaso, en todo caso, me acompaña a veces Paulina (Mendoza) como coordinadora de Comunicación (Ciudadana del gobierno de la CDMX), pero las invitaciones son como jefa de gobierno”, dijo.

Normalmente, siguió, “nos invitan universidades, tecnológicos a dar una plática de lo que hemos estado haciendo en la Ciudad, eso es el esquema con el cual salimos”.

Sheinbaum Pardo destacó que los primeros dos meses del 2023 no salió de la CDMX, “nos quedamos trabajando aquí en la ciudad”. Lo que no comentó fue que el 7 de enero tuvo que regresar de Morelia, Michoacán, por el choque de trenes en la Línea 3 del Metro, que provocó la muerte de una estudiante universitaria y más de 100 lesionados; y que las críticas de la población y la oposición se mantuvieron en febrero.

Y aseguró que cada que sale “siempre hay un equipo de trabajo manteniendo todas las labores de la ciudad”.

Liderato en encuestas

Cuestionada sobre diversas encuestas publicadas recientemente que la mantienen a la cabeza de las preferencias electorales entre las llamadas “corcholatas” presidenciales, Sheinbaum Pardo lo volvió a atribuir a tres factores:

El primero, a que la “la gente quiere que continúe la transformación… Y a nosotros nos ubican como parte de esa continuidad de la transformación; por supuesto con sello propio, pero nos ubican como parte de este movimiento”. Y mencionó la aprobación de entre 85% y 90% del presidente Andrés Manuel López Obrador en el país.

El segundo, dijo, es el trabajo que ha hecho en la ciudad y su perfil académico. “Si no hubiéramos hecho un buen trabajo en la ciudad, pues difícilmente podría ser reconocido nuestro trabajo; y el perfil que tenemos que, durante muchos años me dediqué a la academia y, en mi caso, siempre hice política para transformar a nuestro país”.

Y el tercero, añadió, es que es mujer. “Hoy ser mujer se ve por la ciudadanía como algo bueno, somos muchas más mujeres que estamos en el espacio público en el servicio público y ha habido un reconocimiento de hombres y mujeres, del trabajo de las mujeres”.

“Nunca usaremos guerra sucia”

Claudia Sheinbaum dijo estar de acuerdo con el llamado del líder nacional de Morena, Mario Delgado, a la fraternidad entre los aspirantes del partido a la candidatura presidencial y añadió que ella no usará la “guerra sucia” en su contra.

“Es nuestra convicción, nosotros nunca vamos a utilizar la guerra sucia como una forma de hacer política. Toda la vida hemos estado en contra de eso y no lo vamos a usar ahora ni nunca”.

Añadió que las contiendas tienen que ver con propuestas y sobre ello decide la ciudadanía y que, la unidad del partido y la continuidad de la transformación están “por encima de todo”.

Al preguntarle qué pasaría si alguien juega sucio, respondió: “que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponda. En mi caso podemos decir y lo digo públicamente y en privado, nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros”.

La morenista dijo que en su equipo “no hace falta” que alguien de su gabinete renuncie para dirigir su campaña; a propósito de la renuncia de Martha Delgado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para apoyar las aspiraciones de Marcelo Ebrard:

“No hace falta. Lo que hay es mucho entusiasmo de personas que son del movimiento y que no son del movimiento, que nos ven como una opción. No se puede hablar de campaña, ni siquiera estamos en un periodo todavía electoral, no hace falta”.

Por último, la aspirante presidencial pidió esperar los tiempos para que se hagan las encuestas. Mientras, dijo, seguirá haciendo su trabajo en la CDMX, acudir a las entidades donde la inviten “siempre guardando las leyes electorales” y ser “muy propositivos. Eso es lo que quiere el pueblo, no quiere conflicto entre nosotros”.