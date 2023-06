Ebrard entrega su renuncia y desafía: "aquí no hay planes B, el plan A es ganar y vencer"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Minutos después de entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador su renuncia como secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón aseveró que no tiene ningún plan B en caso de perder la encuesta para la candidatura de Morena a las elecciones presidenciales de 2024, y aprovechó para enviar un pequeño ataque a su rival, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum Pardo.

El político también adelantó que, contrario a uno de los lineamientos que determinó ayer el Consejo Nacional de Morena –el cual prohíbe a los pretendientes hablar con medios "conservadores" o contrarios a la Cuarta Transformación–, él hablará con todos los medios que lo inviten para "defender la cuarta transformación".

"Si mañana o pasado mañana me invita un medio, yo sí voy a ir. Si alguien no quiere ir, que no vaya", dijo Ebrard, quien por la mañana dio una entrevista a Ciro Gómez Leyva –lo que fue cuestionado por personas afines a Sheinbaum–. Agregó que "cada quien tiene su criterio", y preguntó, a manera de reto para su rival: "Si no quieres dialogar, ¿Cómo vas a defender la cuarta transformación?"