“Altamente productiva, exitosa”, la reunión de AMLO con consejeros del INE: Taddei

Ciudad de México (Apro).-- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, calificó la reunión en Palacio Nacional como “altamente productiva, exitosa”, en tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue “una buena conversación con los consejeros del INE”, en la que se acordaron mesas de trabajo en materia de seguridad, educación y bienestar.

En redes sociales el mandatario escribió: “La democracia debe establecerse en México para siempre. Nunca más 'krátos' (poder) sin 'demos' (pueblo)”.

Para Taddei la actitud del presidente fue “totalmente abierta, de respeto. El resultado más bueno de todo esto es que vamos a tener reuniones, muy pronto, de coordinación con las diferentes áreas: la de Comunicación, la del Bienestar, la de Seguridad, información que se tiene que proporcionar al Instituto, todo eso es producto de esta reunión, a solicitud de los consejeros, por supuesto, y también en respuesta de la Presidencia de la República”.

Esta mañana el mandatario federal expuso que aún está pendiente una legislación en materia electoral y la consejera presidenta respondió que es la razón por la que se deben tener este tipo de reuniones, “para explicar qué sí se puede y qué no se puede, dónde se rompen los límites y dónde no se rompen los límites. Yo creo que todo mundo se tiene que manejar en el marco de lo que regula la ley”.

En torno al presupuesto, la recién nombrada consejera presidenta señaló que el presupuesto se elaborará con base a la Ley de Austeridad y bajo todas las reglas presupuestales que existen “y que somos capaces de defender el presupuesto que va a salir como resultado, porque es justamente lo que necesita el Instituto”.

De la autonomía que deberá tener el organismo --constitucionalmente autónomo--, la consejera electoral aclaró que es un tema que el jefe del Ejecutivo Federal no necesita prometer, porque debe ser una realidad.

“Siempre debe de existir, siempre ha existido en la historia del Instituto una relación correcta con el Ejecutivo. No nos explicamos de otra manera la realización de los procesos electorales y, por ¿qué no?, porque resulta que el Instituto no tiene como materia el tema de la seguridad; es necesario estar cerca, al gobierno federal le interesa y le importa un organismo capaz de celebrar elecciones normales, correctas, con niveles de excelencia alcanzados, como los que tenemos hasta ahorita”, dijo.

Explicó que al INE le interesa mantener una buena relación con el Ejecutivo por la necesidad de coordinarse con las diversas áreas de gobierno, lo cual no está a discusión y siempre debe de existir, las garantías debe ser un proceso electoral pacífico, en orden y con el pleno respeto a las atribuciones de ambas partes.

La consejera electoral Karla Humphrey coincidió en que se trató de un diálogo cordial, respetuoso “haciendo hincapié en qué es lo que necesitamos para organizar el proceso electoral, por ejemplo, en materia de seguridad y la explicación de cómo funciona el Bienestar para que detengan toda la entrega de estos programas sociales iniciadas las campañas”.

Expuso que el mandatario federal les dio todo el aval para el próximo proceso electoral y le refrendaron la autonomía, la independencia y la imparcialidad con la que van a actuar, siempre en el marco de la legalidad.

“Coincidimos en que hay que darle la vuelta a la página porque el país merece elecciones limpias y que además en la que todos tengamos que colaborar” e indicó que todo en una sana relación interinstitucional, en la que el presidente se comprometió para no intervenir. “Que él viene de procesos, que quiere que la norma se cumpla y que él no va a meterse en el proceso”, señaló.