PRD demanda al INE que cancele el proceso interno de Morena por “actos anticipados de precampaña”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir que se cancele de manera inmediata el proceso interno de Morena para elegir al candidato a la presidencia de la República.

El PRD consideró que la autoridad electoral no puede ser omisa ante los actos anticipados de precampaña por parte del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila Romero, presentó una queja ante ese organismo para exigir que de manera inmediata cancele el proceso interno morenista al considerar que se trata de un fraude procesal.

“Estamos ante hechos claros de actos anticipados de precampaña”, advirtió.

Aseveró que la representación del PRD ante el INE está solicitando en esta queja que se fijen medidas cautelares para detener este proceso, pues de acuerdo a la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las precampañas para aspirar a la Presidencia de la República inician la tercera semana de noviembre.

“Esto quiere decir que las corcholatas presidenciales, siguiendo la orden de López Obrador, van a empezar a infringir la Ley, cínicamente hablando, a partir del 16 de junio, van a violar la ley cuatro meses antes del inicio formal de lo que marca la ley”, expuso Ávila Romero.

Recordó que, para darle la vuelta a la normatividad, desde 2022 Morena utiliza la fórmula de nombrar a sus precandidatos como “coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación”, para evitar que se le considere al proceso como un acto anticipado electoral. Sin embargo, apuntó Dávila, esa figura no existe en los estatutos de Morena.

El perredista consideró que si no se procede a dictar las medidas cautelares, el INE quedará en entredicho pues la autoridad electoral no puede ser omisa ante el llamado de Morena de que las corcholatas presidenciales renuncien a sus cargos "y con ello quieran tapar que ya no son funcionarios públicos, que empiecen a recorrer el país a partir del 16 de junio hasta el 27 de agosto, es decir, ¿quién va a financiar esos recorridos?".

Si Morena está financiando estos procesos, se estarían utilizando recursos públicos para violar la Ley, aseveró.

"Si el INE permite que de manera descarada se viole la ley, estaremos enfrentando un proceso electoral viciado de origen y que finalmente las corcholatas de Morena tendrán una ventaja indebida que no podrá ser resarcida si la autoridad electoral no detiene y frena estos actos anticipados, no solo de campaña sino de precampaña, utilizando recursos públicos".