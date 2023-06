Adán Augusto López ratifica que no aceptará financiamiento de Morena; pagará giras con sus ahorros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Adán Augusto López afirmó que esta tarde notificó al Comité Ejecutivo Nacional que no acepta el financiamiento de 5 millones de pesos y confió en que no rebasará esa cantidad y pagará sus giras con sus ahorros que, aseguró, logró en los años en el servicio público.

“Yo, aunque no tengo la obligación le ofrecí a la dirigencia nacional que voy a presentar, en su momento, un reporte puntual de los gastos que realizo. Hoy es el primer día y el primer gasto que ya tengo ahí es el boleto de avión de Viva Aerobús de la Ciudad de México a Puerto Vallarta. Voy a presentar el informe de las casetas de peaje, por ejemplo”, indicó.

Fiel al tono y estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el exfuncionario afirmó que sus seguidores son un grupo de mexicanos anónimos unidos que si se agrupan le ganarán a medios tradicionales.

“Ellos no sucumben a los poderosos de siempre, a los que se creen dueños, los amos de México y enfrentamos hoy como Andrés Manuel enfrentó desde hace prácticamente 30 años. ¿Se acuerdan que ni siquiera lo publicitaban o presentaban en los noticieros de Televisa? Y hoy a Televisa le decimos no van a poder con nosotros porque cuando el pueblo se organiza no nos gana Televisa. Que se queden con su televisión, con su desinformación”, aseguró.

Aunque respeto la decisión de mis compañeros y compañeras, he decidido renunciar a los 5 millones de pesos que Morena nos ofrece para hacer los recorridos.



Nunca hemos necesitado recursos públicos o viáticos para construir desde abajo, junto a nuestro pueblo. pic.twitter.com/HUAzXNFjfY — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 20, 2023

En dos de los tres eventos con los que arrancó los recorridos, López Hernández recicló algunas de las frases del mandatario federal. “A esos adversarios de la televisión les decimos no les tenemos miedo, les hemos ganado siempre, este puñado de mexicanos anónimos van a salir adelante. Si este pueblo se organiza no nos gana Televisa y que ni se preocupen por queremos sacar ahora en sus noticieros, nosotros estamos hechos de otro material. Allá ellos y el dinero fácil”.

Agregó que los medios “están acostumbrados a que suene la caja registradora de su changarro, les decimos desde Jalisco que a cada infundio les vamos a responder con una sonrisa de gente mexicana hasta las cachas, que no se raja, que no se dobla y que está comprometida con todos ustedes”.

Durante la última asamblea en la Plaza de la República de Guadalajara al exfuncionario le pasaron un sombrero de charro que dijo que se pondría y se lo quedaría “porque dicen que hace cuatro años se lo puso el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora nos toca a nosotros. Va a haber continuidad con cambio, hay relevo generacional y cuando vengan los tiempos vamos a estar unidos, vamos a estar leales a un proyecto, leales al presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso quisimos venir aquí”.

Dijo que los 70 días de recorridos serán de mucho trabajo “para que se consolide la cuarta transformación de la vida pública nacional, es la hora de ustedes, la hora del pueblo de Jalisco. La hora de los mexicanos que se entregan sin corazón y que han acompañado al presidente López Obrador. Vamos a ganar vamos a consolidar la vida pública”, insistió.

Para finalizar expresó: “Como dijo aquel les queremos desaforadamente”.

En su participación en la Universidad de Guadalajara, se expresó por favorecer varias de las políticas del gobierno de López Obrador, entre ellas la labor del ejército en labores de seguridad pública y al replicar que en México no hay polarización sino politización.