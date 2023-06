Adán Augusto López se compromete a "vencer la inseguridad" en Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- Adán Augusto López Hernández, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, ratificó que no aceptará el financiamiento público de 5 millones de pesos que ofreció su partido para el proceso de promoción para la encuesta y que seguirá recorriendo el país “pagando, financiando nosotros mismos nuestros traslados”.

El exsecretario de Gobernación encabezó una asamblea informativa al mediodía de este martes en la plaza de armas de la capital zacatecana, en el segundo día del recorrido que realiza por el país para promoverse para la encuesta con la cual Morena elegirá a su coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, quien se convertirá luego en su candidato presidencial para 2024.

Ante militantes y seguidores de Morena, que soportaron los intensos rayos del sol y una temperatura de 30 grados, Adán Augusto ratificó, como lo había anunciado el pasado viernes 16, que no aceptará el financiamiento público ofrecido por el partido para este proceso de promoción para la encuesta, pese a que el dirigente de Morena, Mario Delgado, solicitó al exgobernador de Tabasco no rechazar los recursos.

“Ante ustedes se los ratifico. Ayer envié un oficio a la dirigencia nacional de mi partido. No voy a aceptar el financiamiento público de 5 millones de pesos que nos han ofrecido, no lo voy a aceptar porque esto nosotros lo aprendimos junto con Andrés Manuel López Obrador cuando caminamos por todo el país. Cuando fundamos este movimiento, cuando fundamos Morena, no había viáticos ni para Andrés Manuel ni para quienes caminamos al lado de él porque el pueblo es el que construyó y el que hizo fuerte y llevó a la presidencia a Andrés Manuel, no fue el dinero ni el recurso público”.

El dinero que estaban destinados para entregárselo a él, insistió “hice ya el compromiso de que se entregue a Metlatónoc, Guerrero, y Huayacocotla, Veracruz para la construcción o remodelación de los tres centros de salud”.

Adán Augusto López afirmó que su recorrido por el país será “pagando, financiando nosotros mismos nuestros traslados”; y asumió públicamente el compromiso de entregar “cada semana un informe pormenorizado de gastos” luego que Mario Delgado le había solicitado que no rechazara el financiamiento público con el fin de que haya transparencia y equidad en el proceso para definir la candidatura presidencial del partido.

El exsecretario de Gobernación comenzó su gira en Zacatecas con dos horas de retraso y llegó directamente a la asamblea informativa de plaza de armas, pese a que su equipo había convocado a una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana en un hotel frente a Palacio de Gobierno.

El tabasqueño estuvo acompañado en el templete por Heladio Verver y Vargas, excandidato de la coalición PAN, PRI y PRD al ayuntamiento de Zacatecas en las pasadas elecciones y por el senador José Narro Céspedes.

En su mensaje, Adán Augusto reconoció las aportaciones de los migrantes zacatecanos y se comprometió a la continuidad de los programas sociales y a cumplir “el compromiso pendiente de trabajar unidos para vencer la inseguridad en Zacatecas”.

El exsecretario de Gobernación dijo a los zacatecanos que no les va a fallar y seguirá adelante la transformación del país, ya que “de mi parte siempre habrá unidad, compromiso y lealtad con este proyecto de nación que es el que está transformado México”.

López Hernández partió a Aguascalientes, donde sostendrá asambleas informativas en los municipios de Rincón de Romos y la capital del estado.

Desde el pasado viernes, el exsecretario de Gobernación anunció que rechazaba el financiamiento de Morena y pidió donar los 5 millones de pesos a un par de Centros de Salud de dos de las zonas marginadas del país: Metlatónoc, Guerrero y en Huayacocotla, Veracruz.