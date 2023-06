Chihuahua y Guanajuato son ejemplos de lo que no se debe hacer en seguridad: Adán Augusto López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Chihuahua y Guanajuato son ejemplos de lo que no se debe hacer en materia de seguridad, porque no hay colaboración estrecha entre las autoridades federales, estatales y municipales, afirmó Adán Augusto López, aspirante a coordinar comités de defensa de la 4a transformación.

A nivel nacional, aseguró, “se está ganando la batalla a la inseguridad”, pero en lo local denunció que “el origen de todo destaca la connivencia de autoridades municipales o estatales con las bandas delincuenciales”.

“Por mucho que nosotros apoyemos al estado de Guanajuato, si no se aplican en una política pública efectiva, si no se hace trabajo de inteligencia, si no se depuran los cuerpos policiacos, pues podremos avanzar muy poco”, afirmó aun cuando está fuera del gabinete federal.

En conferencia desde Aguascalientes expuso que Guanajuato y Chihuahua, gobernados por el PAN, son de los estados que tienen el más alto número de incidencia delictiva. “Nada más en Guanajuato, el promedio es como del 21 por ciento del homicidio doloso en el país, lo ocupa Guanajuato y atrás de ellos vienen Chihuahua como con 14 o 15 por ciento”.

A nivel nacional, dijo el militante de Morena, el homicidio doloso “aunque aún se mantiene en una tasa alta, hay una reducción ya como del 12 por ciento, con respecto a los indicadores de otros sexenios”.