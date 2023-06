Taddei fracasa en su intento de nombrar a titular de la Secretaría Ejecutiva del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) votó en contra de la designación de Flavio Cienfuegos Valencia para ocupar el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva, lo que significó un revés para la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Cienfuegos sólo obtuvo cinco de once votos en la sesión del Consejo de este miércoles. Para concretar el nombramiento se necesitaba mayoría calificada de ocho sufragios.

La segunda opción de Taddei para el cargo que ocupó Edmundo Jacobo en la era de Lorenzo Córdova fue la exconsejera Adriana Favela, quien declinó de último momento.

La consejera presidenta sometió a la consideración del pleno los dos nombres aun cuando ninguno contaba con los votos garantizados para acceder al cargo, como hizo notar en la sesión la consejera Carla Humphrey.

Taddei presentó como primera opción para el cargo a Favela, quien dejó el Consejo en abril pasado y a quien describió como “mexicana, feminista, ex consejera de este órgano colegiado, impulsora de los derechos político-electorales de las mujeres y de las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad”.

De Flavio Cienfuegos Valencia, destacó que tiene más de 29 años de experiencia profesional, 18 de los cuales han sido en el ámbito público, y 12 en materia electoral en diversas áreas de responsabilidad en el INE.

Minuto más tarde, a Taddei le hicieron llegar la carta de Favela en la que anunciaba su declinación, la cual también dio a conocer en Twitter, por no existir las “condiciones idóneas”.

Minuto más tarde, a Taddei le hicieron llegar la carta de Favela en la que anunciaba su declinación, la cual también dio a conocer en Twitter, por no existir las "condiciones idóneas".

Durante la discusión, el representante del PRI, Hiram Hernández, acusó al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, de tener “secuestrado” al Instituto para impedir el nombramiento en la Secretaría Ejecutiva.

“Hay resistencias del ex Consejero Presidente que se fue y de su operador político, también ex consejero; que bueno ellos incluso se apropiaron de las marchas ciudadanas de febrero y de noviembre, en las que la ciudadanía salió a marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral. Y ahora pretenden, desde afuera, cosas muy preocupantes: primero secuestrar al INE, provocar un impasse en el INE, para quien no se nombre hoy, la Secretaria Ejecutiva, por ejemplo. Secuestrar al INE y tenerlo de rehén, porque ellos querían poner a sus sucesores”, dijo el priista.

El PRI se alinea con Morena en la sesión del INE.



El Diputado Hiram Hernández Zetina ataca a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. pic.twitter.com/qCgC8qBlCQ — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) June 21, 2023

Más tarde, la consejera Humphrey consideró un despropósito que se sometiera el nombramiento a votación aun sabiendo que no se contaba con la mayoría para su aprobación.

“Aquí había dos propuestas en la mesa que además ya se habían discutido también por las y los consejeros y que quiero decirle que ninguna reunía los ocho votos que tienen que tener en este Consejo General, ninguna de las dos.

“El traer a esta mesa a exponer a las dos personas sabiendo que no se tenía esa mayoría calificada, me parece, la verdad, un despropósito, porque estamos exponiendo a esta discusión a dos personas que claramente tienen una trayectoria profesional que todas y todos debemos reconocer y respetar como personas”, dijo Humphrey.

Carla Humphrey da un manotazo de autoridad.



Pone en su lugar al diputado del PRI Hiram Hernández.



Y lamenta la desición de Guadalupe Taddei de desgastar a los perfiles propuestos (Cienfuegos y Favela) en una discusión así. pic.twitter.com/1HPWFv50qK — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) June 21, 2023

En la sesión, el Consejo del INE aprobó por unanimidad las designaciones de las y los titulares de cinco Direcciones Ejecutivas, tres Unidades Técnicas y la Coordinación de Asuntos Internacionales.

En entrevista con medios, Taddei negó que el nombramiento de Cienfuegos fuera una propuesta del gobierno federal.

“Es una propuesta de la presidenta, no es de nadie más. El Gobierno Federal aquí no puede venir a proponer, esa es una atribución exclusiva de la Presidencia.

“Yo por lo pronto sé decir que no recibo presiones externas, que nadie dice, que nadie se mete en este asunto, por justamente porque es un organismo autónomo y hay que mantenerlo”, sostuvo.