AMLO acusa a exfuncionarios electorales y "seudointelectuales" de asesorar a oposición rumbo a 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de que un grupo de exintegrantes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral se agrupe para dar consultoría en la elección del candidato presidencial de la oposición para 2024; afirmó que son simuladores y farsantes por lo que no le extraña.

Expuso que en la elección de 2006 funcionarios electorales justificaron que no aparecían las boletas para el recuento de votos porque “aunque parezca increíble, surrealista, que llegaban los jóvenes a votar y, en vez de depositar la boleta, se la guardaban porque se la llevaban de recuerdo, y estamos hablando de miles de boletas. Pero ahora aparece esa señora en este grupo. Son unos reverendos hipócritas. Ya no engañan a nadie”.

También reprochó que se incluya un grupo de académicos y organizaciones no gubernamentales para la elección del candidato presidencial en 2024. “Ahora también con estos intelectuales orgánicos ya al desnudo pues ya sabemos quién es quién”.

“Acabo de ver de que ya formaron, con un grupo de estos escritores, intelectuales, Sheridan, de Letras Libres, Aguayo, un comité para opinar, porque son sabiondos y expertos, ellos van a definir las reglas para la elección de los candidatos y en especial del candidato a la presidencia del bloque conservador”.

Los llamó “seudointelectuales o académicos de la derecha, que antes simulaban ser independientes, y ahora ya fuera máscaras, ya se están situando como lo que son: intelectuales, escritores, al servicio de los barones del dinero en México”.

El mandatario federal aseguró que este hecho no es espontáneo y son alianzas que se dan de la mano de la integración entre el PRI y el PAN y “ponían a la gente a pelear, cuando no se ganaba nada con ninguno, el pueblo no ganaba nada porque todo era una simulación”.

Al mismo tiempo celebró que se hagan esos anuncios “porque esa postura hipócrita, indefinida, de medias tintas, mediatizaba mucho, impedía que se dieran los cambios, porque engañaban; ahora no, ahora ya está muy claro, son dos agrupamientos, como ha sido la historia de México siempre: conservadores y liberales con dimensión social”.

Destacó que cada quien debe acomodarse y desdeñó que haya quienes se pronuncien como ajenos a cualquier movimiento y en el mismo punto acomodó a quienes se promovieron como candidatos independientes, como Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, en la elección presidencial en 2018, marcadas por irregularidades por la obtención de firmas falsificadas o irregulares “y todo esto también con el propósito de seguir confundiendo”.