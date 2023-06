Claudia Ruiz Massieu también se retira de la contienda presidencial con críticas al método opositor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un videomensaje, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu anunció que no se registrará al proceso del Frente Amplio por México para designar aspirante a la candidatura presidencial.

Al igual que lo hizo la senadora panista Lilly Téllez un día antes, Ruiz Massieu cuestionó el mecanismo anunciado el lunes por PAN, PRI y PRD y organizaciones civiles, al considerar que puede caer en una simulación y ser violatorio de la ley electoral.

“He decidido no registrarme al proceso del #FrenteAmplioporMéxico. Aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024. Con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por México”, dijo la legisladora guerrerense en el tuit que acompaña su video.

Ruiz Massieu recordó que en octubre pasado anunció su intención de encabezar un frente amplio para cambiar el rumbo de México.

"Hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia: he decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo", dijo la senadora en el video.

“Esta decisión no ronda en el poder ser, sino en el deber ser. No es sobre los requisitos, es sobre mis principios. Ante los embates autoritarios del régimen, he sido congruente con mis convicciones y he defendido a nuestras instituciones con determinación", añadió.

“En el método adoptado veo una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena. Pero en congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo acto de campaña, no puedo hacer lo mismo”, sostuvo Ruiz Massieu.

La senadora expuso que si fue una de los millones de ciudadanos que marcharon para defender al Instituto Nacional Electoral y al Poder Judicial, no puede hacer algo que para ella signifique la posibilidad de violar la ley electoral.

“Si promoví que la ciudadanía pudiera participar activamente en la selección del candidato, no puedo estar conforme con un padrón acotado que excluye a la mayoría ciudadana", detalló.

Tras expresar su respeto a quienes decidan registrarse, convocó a la ciudadanía “a seguir exigiendo una clase política que esté a la altura de las necesidades del México de hoy, y a tomar un papel central en la defensa de la democracia”.