El día que Ricardo Rocha reclamó a AMLO en la mañanera (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios de redes sociales recordaron el momento en el que el hoy fallecido periodista Ricardo Rocha reclamó al presidente Andréa Manuel López Obrador por haber sido incluido en una lista de comunicadores que habrían recibido dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El mandatario lamentó el fallecimiento de Rocha, quien murió el domingo a los 76 años. Tanto en su cuenta de Twitter el domingo como en la conferencia de este lunes, López Obrador recordó que el comunicador le abrió espacios en la televisión privada.

“Lamento el fallecimiento de Ricardo Rocha. Fuimos muy amigos, me abrió espacios en medios de comunicación cuando casi todo estaba cerrado para nosotros. Abrazo a toda su familia”, tuiteó el domingo López Obrador, que este lunes difundió en su mañanera la entrevista que le hizo Rocha en 1996 a propósito del bloqueo de pozos petroleros en Tabasco.

Al respecto, usuarios de redes sociales recordardon la conferencia del 28 de mayo de 2019, cuando Rocha reclamó al presidente que lo hubiera incluido en una lista de comunicadores que habrían recibido dinero.

Y también destacaron los conceptos que en ese momento manifestó el comunicador respecto de la aportación que representa una crítica inteligente respecto de la conducta de “lacayos” que cuando se les pregunta la hora responden: “la que usted quiera, señor presidente”.

“Fíjese usted que los gobiernos anteriores, ni los panistas ni el gobierno priista me acabaron nunca de aceptar, porque me etiquetaban de lopezobradorista y qué curioso que ahora el lopezobradorismo me quiera etiquetar de peñista, ¿no? Mala puntería”, le dijo al presidente el entonces director del Canal del Congreso de la Ciudad de México.

“Nadie está en contra de usted o de su gobierno porque sería estar en contra de México. Sólo le pedimos que evalúe qué le aporta más, si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunte la hora, le respondan: ´la que usted quiera, señor presidente´.

Recordemos cuando Ricardo Rocha fue a la mañanera de AMLO para enfrentarlo.



La tarde de este domingo se reportó el fallecimiento del periodista a los 76 años. pic.twitter.com/GfiQJeFRHf — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 4, 2023

“Mire, se lo digo de todo corazón, yo no creo que haya un hampa periodística, a mí jamás nadie me ha hablado para decirme hay una reunión en un lugar secreto, algún conciliábulo para ver cómo perjudicamos al gobierno de López Obrador, o soy muy bruto como reportero o no me toman en cuenta, pero yo no creo.

“Yo incluso en esta famosa lista de 36 hay gente con la que he tenido verdaderos disensos y hasta confrontaciones intelectuales. Hago un trabajo cada semana, usted ha estado en ese programa con un queridísimo colega, que es Sergio Sarmiento, con el que generalmente tenemos puntos de vista opuestos sobre muchas realidades, pero hay mucho respeto y eso creo que lo hace hasta más interesante el programa.

“Yo le ofrezco a usted con toda mi humildad, mi sencillísimo departamento para que el día que usted quiera pueda venir a tomar café con sus colaboradores, con quien usted quiera, dicen que solamente no se puede ocultar ni lo idiota ni lo rico. Es un departamento modesto, pero podemos tomar un café.

“Yo creo que hay que dialogar, hay que sumar, no hay que restar ni confrontar, pero se los digo de todo corazón. Yo no sé por qué su gobierno me está tratando así. Usted me conoce, sabe lo que me propuso cuando sintió que no le permitirían ser candidato a jefe de Gobierno, y lo que yo le respondí entonces.

“Usted acaba de decir algo hace unos minutos, apeguémonos a la verdad, y me hizo recordar a alguien a quien usted y yo conocemos muy bien, al ciudadano Montesquieu, quien dijo: ‘Todos estamos obligados a morir por la patria, pero nadie está obligado a mentir por la patria’.

“Como le decía, no tengo preguntas, pero le agradezco infinitamente que me haya escuchado, presidente”, dijo Rocha al mandatario.

El presidente le respondió:

“Decirte, Ricardo, que nosotros actuamos de buena fe y que no existe ninguna intención de perjudicarte. Claro que sabemos que eres un periodista profesional, que en los tiempos en que nos cerraban los espacios tú nos dabas oportunidad de manifestarnos, de expresarnos.

“Cuando yo vi la lista, porque sí la tuve en mis manos, lo único que dije es: Envíenla como está, porque tampoco iba yo a depurarla, no podría hacerlo, hay otros amigos que en momentos también difíciles nos han ayudado y vienen ahí y dije: Va.

“Y se tiene que entender y explicar, es un servicio que se dio y cada quien defenderse, y sobre todo el que tiene la consciencia tranquila no tiene nada de qué preocuparse, no es la intención perjudicar a nadie. Y yo le pido a Jesús que en este caso se aclare”.

(a partir del minuto 1:41:00)