"No va a haber dedazo": AMLO descarta que vaya a inclinar la balanza hacia algún aspirante

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay “cercanos” que piensan que de último momento inclinará la balanza por algún aspirante, lo cual negó; sin embargo, hacia 2024, dijo, lo importante es afianzar la democracia como forma de gobierno y de vida, aunque a la transformación –sin hablar de cuestión política– ya no se le podrá detener.

A menos de un año de la elección presidencial, el Ejecutivo insistió en que no hay pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos para nombrar candidatos y también insistió en que no habrá señal del presidente.

“El dedazo, el tapado, la imposición. Barrer con todo eso, acabar con todo eso. Eso aplica para todos y los partidos en selección de candidatos, no es que yo voy a poner al candidato de Morena, no, no va a haber dedazo, va a ser la gente”.

Serán, afirmó, los ciudadanos quienes van a decidir “y hay todavía quienes no lo creen, incluso hay gente cercana: ‘No no no a la hora de la hora tú vas a inclinar la balanza’ o estamos esperando una señal… Te vas a quedar esperando, primo hermano”.

También consideró que avergüenza cuando un gobierno utiliza el presupuesto para favorecer a algún político y condenó la entrega de publicidad en medios que “hacen su agosto” en periodos electorales o algunos que imponen candidatos como si fueran mercancía o un producto chatarra: “Es inteligente, es simpático, se ríe, es hasta guapo y ahí van y ahí van y todo pura hipocresía”.

El presidente explicó que ya no habrá retrocesos en el país en decisiones de la población hacia quienes los representan.

“No es que nos quede un año… y se terminó todo, no, ya no va a haber marcha atrás ni retrocesos y es porque el pueblo no va a permitir que se dé marcha atrás a lo que ya inició en esta cuarta transformación (…) Ya estos cambios son irreversibles y lo más importante es la revolución de las conciencias: la gente no se deja manipular, no lo permite y en ese sentido somos mucho más libres”, apuntó.

“Hago un llamado en ese sentido a los medios, que me cuesta trabajo decir medios de información, menos medios de comunicación, son medios de manipulación, la mayoría. También que no se quieran colar como independiente, que no se quieran posicionar como que son independientes, no. El bloque conservador en México no sólo lo integran los partidos con esa características sino también medios de información y también intelectuales. No son ajenos, son parte de un modelo conservador, de derecha”, señaló.