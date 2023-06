Sheinbaum pide a Morena, PT y Partido Verde "platicar" para evitar división rumbo a 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para que en el 2024 no se repita a nivel nacional el resultado negativo de Coahuila ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a los dirigentes de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM) “que comiencen a platicar” para evitar divisiones.

“Yo creo que es muy importante –y eso muestra lo que pasó en Coahuila– que vayamos unidos los tres partidos: Morena, PT y el Verde, es muy importante. Y que los dirigentes de los partidos comiencen a platicar para que hacia el 2024 no haya divisiones, ni a nivel nacional, ni en ninguna de las entidades de la República”, afirmó.

En las elecciones de Coahuila Morena no fue en alianza, pues el PT y el Verde tuvieron sus propios candidatos y ninguno pudo ganarle a la Alianza por la Seguridad del PRI-PAN-PRD.

Ante ello, la aspirante presidencial se pronunció por que las dirigencias de los partidos consideren a todos aquellos que quieran participar.

“A ver está, por supuesto, los que se han mencionado de Morena, también está Gerardo Fernández Noroña, es un compañero que ha trabajado, ha recorrido el país, y también ahora ha levantado la mano Manuel Velasco… Pues vamos a ver cuál es la propuesta que nos hace en particular Morena y yo considero que quien quiera participar tiene el derecho”.

–¿La derrota en Coahuila es una señal para el 2024 que empezó desde ayer en la noche? –se le preguntó.

–A ver, lo más importante es la unidad. Yo lo he dicho aquí, ustedes me han escuchado, en cualquier lugar donde me presento hablo de la unidad. Y yo creo que, en una valoración de los partidos políticos que somos parte de la Transformación, es muy importante esta valoración, que si nos dividimos o entre personas que somos parte de la Cuarta Transformación; si nos dividimos pierde el país, pierde México y hay regresiones en muchos sentidos.

Sheinbaum remató: “Lo más importante ahora es que se fortalece nuestro movimiento y que hacia adelante hay que permanecer unidos”.