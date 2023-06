Fernández Noroña reclama a AMLO que lo excluyera de la cena con "corcholatas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, reclamó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo haya invitado a la reunión que sostuvo el lunes por la noche con Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.

“No voy a donde no me invitan”, dijo en conferencia de prensa.

En una cena a la que también asistieron gobernadores morenistas y la recién electa Delfina Gómez, el mandatario pidió a “corcholatas” y morenistas en general que se mantenga la unidad del movimiento de cara al proceso sucesorio.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña reprochó no haber sido invitado a la reunión en un restaurante cercano a Palacio Nacional.

“Yo creo que el compañero presidente López Obrador, al que respeto, al que admiro, al que seguiré apoyando hasta el último segundo de su mandato, al erigirse en garante de la unidad de este proceso y de la transparencia del método para decidir la candidatura, no debe excluir a nadie”,

“La candidatura es de Morena, PT y Verde; y al excluirme está excluyendo a millones de mexicanos y de mexicanas, está excluyendo la posición más de izquierda del movimiento, está asumiendo una posición sectaria, que es inaceptable para el líder del movimiento”, sostuvo.

Fernández Noroña consideró que se trata de una candidatura del pueblo y del movimiento, y aunque reconoció que el mandatario tiene derecho a reunirse con quien crea conveniente, calificó su exclusión de injustificada, e incorrecta.

“No pido piso parejo, no pido nada, a estas alturas ya ni siquiera pido que me inviten a sus reuniones, decidan lo que quieran, pongan las condiciones que quieran, establezcan el método que mejor les convenga a su interés, y yo participaré y aspiro a ganar”, aseveró.

Fernández Noroña consideró que no hay razón para que López Obrador tenga ese trato con él. “Yo veo que hay gente bien ‘culebra’ con él y que la trata muy bien, a lo mejor eso debería yo hacer pero no me da a mí, yo soy una gente de principios”, manifestó.