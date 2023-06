Kenia López: “hay tiro 2024”; Fernández Noroña: “ni tiritititito” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Legisladores debatieron este martes en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión si, tras los resultados electorales en el Estado de México y Coahuila, “hay tiro” entre Morena y la oposición para los comicios federales de 2024.

La senadora panista Kenia López mostró un cartel en el que suma los votos obtenidos el domingo en ambos comicios por Va por México, que son de 3 millones 494 mil sufragios por 3 millones 548 mil de Morena, y la frase: “¡Hay tiro 2024!”.

“Claramente hoy la visión de México está dividida y ahí está el dato concreto, tres millones y medio para la oposición y tres millones y medio y un poco más para los corruptos del poder en Palacio Nacional y sus empleados. Hoy la oposición, más que nunca, tendrá que reconocer la importancia de estar unida.

“Brazos abiertos a todas las mujeres y a todos los hombres que quieran detener al populismo en este país. Brazos abiertos al PAN, al PRI, al PRD, y, por supuesto, también a Movimiento Ciudadano. Hoy el gran reto es unir para detener así esta brutal corrupción que genera muerte y desesperanza desde Palacio Nacional”, dijo Kenia López desde tribuna.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, se burló:

“Miren, les quiero primero enseñar a sumar porque no saben sumar, aquí están las cifras de a deveras, las de ustedes la fuente es Loret, la senadora anda muy equivocada.

“Mira, la diferencia son 304 mil 741. Esta es del INE y tú apenas traes una diferencia de 54 mil; con tus cifras estás equivocada y, como dijo el ilustre usurpador: ‘haiga sido como haiga sido’ les ganamos en el Estado de México, no hay duda de eso”.

Consideró que sus asesores les pasan muy malas cifras.

“A la senadora Kenia la veo totalmente perdida, echada a perder con cifras que no trae correctas y mírala, todavía no logra entender dónde está parada. Ahí le van, mi senadora, más cifras, pero estas no son de Loret, ahí va. Miren, la Coalición Juntos Haremos Historia del 2018 al 2023, fíjense nada más la cifra, ya gobernará en 23 entidades”.

“Ahí le va la cifra, de acuerdo con los datos del Inegi, las 23 entidades suman una población de 90 millones 878 mil 235 personas, equivalen al 72 % de la población total del país, y no logran entender lo que les está pasando. Ya corran a esos mercadólogos que no les ayudan para nada”, dijo Sandoval Flores.

El también petista Gerardo Fernández Noroña se sumó a la mofa:

“Realmente la educación del país privada se ha deteriorado muchísimo, porque la aritmética básica en la oposición no funciona. En 2021 dijeron que nos habían ganado, aquí lo aseveraron en tribuna, cuando tenemos mayoría, luego celebraron que porque no habían tenido dos tercios que nunca tuvimos, porque el Verde jugó con el PRI en 2018 y se vino una alianza legislativa con el movimiento y una docena de diputados del PRD se sumaron a la coalición legislativa.

“Por eso tuvimos mayoría calificada, así es que vinieron a tribuna a celebrar que habían ganado lo que no ganaron y sus números no salen.

“En 2022, aquí les puse cuatro manzanas y dos chiquitas, porque decían que habían ganado los seis estados que gobernaban, y les dije: a ver, explíquenme, tenían seis, perdieron estos cuatro, se quedaron con estas dos chiquitas, cómo es que ganaron y siguieron diciendo que habían ganado.

“Ahora dicen: ‘Hay tiro, uno a uno’. Me daban ganas de traer una sandía, estado de México y un melón, Coahuila, con todo respeto, para los coahuilenses”.

Y ya luego, desde su escaño, prosiguió: “Está muy alterada la oposición con las clases de aritmética básica, que suman peras con manzanas, hacen cuentas alegres. Hay tiro, ni tiritititito diría el clásico del futbol”.

Kenia López les respondió: “Morena y sus aliados, que lo que quieren es conservar más gubernaturas. Yo les diría: ojalá y lo que quisieran es conservar la vida de los mexicanos”.

“Claramente no saben sumar, pero esta es la realidad. No la van a aceptar públicamente porque saben que vamos en el bloque opositor a ganar en 2024. Tres millones y medio de mexicanos votaron por nosotros el fin de semana, un poco más de tres millones y medio votaron por ustedes con todo y el aparato del Estado, con todo y el abuso de poderes de Palacio Nacional, claro que hay tiro”, insistió.