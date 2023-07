Adán Augusto recomienda a la gobernadora de Colima "amarrarse el pantalón" y denunciar saqueo

MANZANILLO, Col. (apro).- “Los gobiernos de Morena no pueden ser cómplices de nadie”, advirtió el aspirante presidencial Adán Augusto López Hernández al convocar a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, su compañera de partido, a “amarrarse el pantalón y presentar las denuncias correspondientes (contra autoridades anteriores), porque no se vale que hayan saqueado impunemente al Instituto de Pensiones del Estado de Colima” (Ipecol).

Esto fue expresado durante su intervención en la asamblea informativa realizada en este puerto, luego de que al llegar recibió los reclamos de integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), quienes le reprocharon que el año pasado en su papel de secretario de Gobernación no regresó a Colima a impulsar el rescate financiero del Ipecol, como se había comprometido en una visita.

“A mí no me ocupa ni me preocupa el asunto del Ipecol, claro que yo los atendía como funcionario público y titular de Secretaría de Gobernación, pero es un asunto puramente estatal, y para que haya rescate financiero tiene que pagar el culpable”, añadió en su discurso.

Después de que pidió a los trabajadores tener confianza porque “nosotros no les vamos a fallar nunca”, una parte de los asistentes al acto político empezó a corear en repetidas ocasiones “¡Fuera Indira!, ¡Fuera Indira!”, en alusión a la actual mandataria de origen morenista, ante lo que Adán Augusto López comentó:

“Nosotros no vamos a alimentar a los opositores, porque miren, se los digo con toda franqueza: ustedes la eligieron. ¿Nos equivocamos? Puede ser. ¿Acertamos? No sabemos. Pero tiene que asumir la gobernadora su compromiso y ella no puede fallarles a los colimenses; ya habrá tiempo para que la historia la juzgue, pero entre tanto nosotros elevemos la mira: ya no es el presente, hay que ir juntos a construir el futuro de una mejor Colima, eso es lo que importa.”

Antes, a su llegada a la explanada del Pez Vela donde se realizó el evento, López Hernández fue interceptado por burócratas estatales encabezados por el secretario general del STSGE, Martín Flores Castañeda, quienes gritaban la consigna “¡Rescate al Ipecol!, ¡Rescate al Ipecol!”.

En el encuentro, que se prolongó varios minutos, el dirigente sindical denunció que hasta el 31 de octubre de 2021, fecha en que concluyó el gobierno del priista José Ignacio Peralta Sánchez, la deuda al Ipecol era de mil 310 millones de pesos y que en su visita del 10 de noviembre siguiente el presidente, Andrés Manel López Obrador, se comprometió apoyar para el rescate financiero.

Flores Castañeda le recordó a Adán Augusto que posteriormente, en una visita al estado el 27 octubre de 2022 como secretario de Gobernación, “nos vimos en la Casa de Gobierno usted, la gobernadora, el equipo de la gobernadora y el comité directivo que me acompaña el día de hoy”, donde “le manifestamos la preocupación de la clase trabajadora de Colima por el quebranto financiero que sufrió el gobierno del estado por el mal gobierno anterior que encabezó Ignacio Peralta”.

Asimismo, añadió, “le pedimos que no se hiciera algo injusto con los trabajadores, no tienen por qué pagar, en todo caso que se aplique la ley contra el exgobernador y los funcionarios que desviaron los recursos del Ipecol”.

De acuerdo con Martín Flores, ese día López Hernández se comprometió a regresar a Colima el 22 de noviembre de 2022, pero “ese día no llegó, por eso estamos aquí en Manzanillo hoy que regresó como aspirante presidencial”, aunque “no es con usted, es al gobierno del México al que le pedimos el auxilio a ver si cumple o no lo que se ofreció para el rescate financiero del Ipecol”.

En su respuesta, Adán Augusto López refirió que el presidente de la República se comprometió y tiene la voluntad de rescatar económica y financieramente al Ipecol, pero precisó que para que ello suceda tienen que hacerse una serie de procedimientos por parte de la gobernadora, entre ellos un oficio de gestión financiera, que no fue entregado, y presentar las denuncias penales correspondientes, pero “hasta hoy no hay ninguna denuncia penal presentada, ustedes presentaron algo, pero la responsabilidad es de la gobernadora”.

En el único caso que ha trascendido hasta ahora, hace varias semanas el exsecretario de Finanzas del gobierno anterior, Carlos Arturo Noriega García -actual diputado local del PRI-, fue vinculado a proceso por el presunto desvío de 70 millones de pesos del Ipecol, que habrían sido utilizados para el pago de la nómina estatal.

Después del encuentro con los trabajadores sindicalizados, ante sus simpatizantes, López Hernández además del tema del Ipecol destacó los beneficios de la Cuarta Transformación para el país, sobre todo los programas sociales impulsados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo haber aprendido todo lo que sabe de política.

No obstante, señaló que aún quedan “manzanas podridas” e indicó que el próximo año será renovada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque “hoy el Poder Judicial está absolutamente podrido: los jueces, los magistrados de todo tipo, los ministros, quienes son como los mercaderes del templo”.

Abundó que “lo más hermoso de esta esperanza que Andrés Manuel López Obrador y ustedes hicieron es la revolución de las conciencias; ustedes mandan, ustedes deciden; podrán venir los opositores y ganar una presidencia municipal, un gobierno, que no lo creo, pero lo que no podrán detener es la revolución de las conciencias”.