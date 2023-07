CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el combate a la inseguridad en el país “no todo es tecnología”, respondió Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, a propósito del “Plan Ángel” que presentó el pasado lunes 10 su contrincante, Marcelo Ebrard.

“Yo no quisiera entrar en debate con mis compañeros, ¿no? Cada quien tiene su manera de plantear y todavía no son tiempos de propuestas, pero sí podemos decir que, en mi experiencia, con lo que hicimos en la Ciudad (de México), no todo es tecnología”.

En breve entrevista después de su asamblea informativa en Tamulté de la Sabana, Tabasco, la exjefa de gobierno de la CDMX fue cuestionada sobre el plan del excanciller, y siguió:

“Tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia y la investigación. La tecnología es un instrumento, pero no es la solución”.

–¿Usted va a presentar alguna estrategia similar? –insistió la prensa.

-En su momento, cuando sea el momento de las propuestas. Lo que sí vamos a explicar en este proceso es lo que hemos hecho en la Ciudad de México, respondió.

El pasado lunes 10, Ebrard Casaubón prometió instaurar “el México más seguro de su historia” con el “Plan Ángel” que incluye el uso de cámaras de reconocimiento facial, sistemas de observación "morfológica" que identificarían delincuentes por su "forma de caminar", detectores de armas, rastreadores de vehículos y drones en todo el país, generando montañas de información, procesada las 24 horas del día por una enorme inteligencia artificial.

Como jefa de gobierno de la CDMX y con la llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se implementó una estrategia de combate a la inseguridad basada en cuatro ejes: atención a las causas, coordinación con distintas autoridades, capacidad de investigación y más y mejor policía.

“No me gustan las vallas”

Sobre la exposición que tiene ante la gente que asiste a sus asambleas informativas masivas, en la que se abraza a las personas, les da la mano, se toma fotos y hasta besa a los niños, Sheinbaum Pardo descartó que se ponga en riesgo:

“No me gustan las vallas porque evitan que yo salude a la gente, que escuche. Es la manera. Miren, ahí dice la oposición, los que no nos quieren, dicen que la gente no nos quiere. Pues nada más hay que mandarle las imágenes”.

Pese a las declaraciones de la morenista, en la mayoría de los eventos masivos son colocadas vallas metálicas para facilitarle el paso y evitar los empujones de la gente que se le quiere acercar, entre otras medidas de protección civil.

Cuestionada sobre la supuesta participación del productor televisivo Epigmenio Ibarra en el equipo que la acompaña en sus giras por el país, Sheinbaum Pardo comentó:

“No, es falso. Epigmenio es un gran amigo, por supuesto parte del Movimiento de Transformación, pero no es parte del equipo”.

Sheinbaum destacó la importancia de estar en Tabasco, en la entidad número 22 que visita en el país, porque “aquí inició su lucha el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí surgió una lucha que tuvo muchas dificultades… Es un símbolo llegar aquí porque evidentemente es el dirigente de nuestro movimiento”.

Y remató: “Llegar a Tabasco al lugar donde él inició su lucha es un símbolo para mí. Y decir a la gente que no va a haber traición, que nunca va a haber traición”.