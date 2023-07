Tras resolución del INE, Adán Augusto López anuncia que cambiará el formato de las asambleas

CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- En su gira de asambleas informativas por esta entidad, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció que cambiarán el formato de las asambleas informativas en el país, pero el objetivo es el mismo: informar los logros y los beneficios de la Cuarta Transformación, así como escuchar a la gente.

Esto lo mencionó luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que las giras y asambleas informativas que realizan las seis "corcholatas" presidenciales de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México son actos proselitistas.

"La resolución del INE dice que tenemos que informar con qué recurso andamos haciendo las asambleas informativas, pero el partido nombró delegados nacionales para realizar asambleas informativas y nos dijo que podíamos disponer de cinco millones de pesos para las asambleas. No acepté el recurso público", agregó.

El aspirante a la presidencia de la República dijo que pidió a la dirigencia nacional de Morena que los cinco millones sean destinados a un par de comunidades de los estados de Guerrero y Veracruz y si sobra, a otra comunidad de Aguascalientes y una más de Oaxaca.

"Lo que he aprendido se lo debo a Andrés Manuel López Obrador porque he recorrido el país (...) él es mi maestro y vamos a estar con ustedes hasta el final, no nos vamos a doblar. nuestra fortaleza está en ustedes.

Después de su visita a Ciudad Juárez y a la capital, López Hernández retomó esta mañana su recorrido en San Isidro Pascual Orozco, del municipio de Guerrero, "la cuna de la Revolución Mexicana", donde también promovió a la diputada federal Andrea Chávez, a quien enfilan como candidata a la gubernatura en 2027, como parte del relevo generacional de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua,

En su gira, Adrián Augusto López externó que "Chihuahua ya no merece malos gobiernos sumidos en el mar de corrupción de la indolencia" y refirió que anteriormente expuso a la gobernadora María Eugenia Campos Galván que apoyara la reforma constitucional de la Guardia Nacional, pero ella se negó, por lo que calificó esa actitud como hipócrita debido a que momentos después solicitó el apoyo de la corporación para atender un asunto del estado de Chihuahua.

En el municipio de Guerrero destacó la producción agrícola de la región, principalmente de la manzana que es "la más sabrosa del mundo", junto con la nuez y mencionó también la producción de cebolla, papa y frijol y envió un saludo al presidente municipal de Guerrero, Carlos Comadurán, con quien están a punto de lograr que ese municipio se convierta en pueblo mágico.

Adán Augusto López agradeció la presencia de las personas adultas mayores, porque son la base del movimiento que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. "Sin el trabajo y acompañamiento, sin la dedicación de los adultos mayores probablemente no hubiésemos visto nunca llegar a Andrés Manuel a la presidencia. Por eso ahora, la primera decisión fue rendir una especie de homenaje y que se sepa del reconocimiento de los adultos mayores del país. ¿De dónde surgió el compromiso de pensión universal? De innumerables visitas a rincones del país y se comprometió a que existiera una pensión universal", recordó.

Asimismo anunció que a partir de enero, la pensión universal para adultos mayores se incrementará a seis mil pesos y ésta continuará gane quien gane porque ahora es un derecho constitucional.

"Ahora todos los adultos mayores reciben su pensión universal y como ahora comienza el tiempo electoral, las oposiciones, quienes no están de acuerdo y que impedían que llegara Andrés Manuel a la presidencia, que le robaron en 2006 la presidencia y pusieron al espurio de Felipe Calderón (...) como se va Andrés Manuel andan diciendo que la pensión universal se va a acabar, pero es un derecho constitucional.

“La pensión ahora es de 4 mil 800 pesos, pero a partir de enero aumenta 25 por ciento, va a ser de 6 mil pesos la pensión. Vamos a seguir como él nos enseñó, recorriendo todo el país. Hoy, son cuatro asambleas informativas en el estado de Chihuahua: Guerrero, Delicias, Parral y JIménez, vamos a completar 70 asambleas.

En Delicias arremetió de nuevo contra el medio de comunicación Latinus, de donde le propusieron hacerle una entrevista "muy cuidada", pero se negó. "Capaz de que si voy para allá, me van a robar hasta el San Benito que siempre traigo".

Y llamó a la población del centro sur de Chihuahua a acompañar al presidente en el último tramo de su gobierno, porque es un gobierno que ha hecho historia. "Desde 1936 no había un presidente que pensara en los más desprotegidos del país, que pensara pensiones para adultos mayores, en becas para jóvenes, discapacitados, está el programa Sembrando Vida. Va a haber salud universal, salud pública universal para todas y todos los mexicanos, medicamentos para toda la población.

Y retomó: "El año entrante se va a modificar el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque ya basta de politiquería en el manejo del agua" y añadió que no ha habido justicia para los campesinos, para los maestros, ferrocarrileros. "Esto se va a acabar, los autores de esos atropellos son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nunca más un ministro que gane 600 mil pesos al mes".

Este sábado, Adán Augusto López afirmó que el estado de Chihuahua tendrá tarifa preferencial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como lo lograron en Tabasco, donde hay una tarifa más justa.