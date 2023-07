“El presidente tiene miedo”: así respondió Xóchitl Gálvez a los nuevos señalamientos de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "El presidente tiene miedo, tiene miedo y ya se le notó", respondió Xóchitl Gálvez a Andrés Manuel López Obrador, quien volvió a criticar en su conferencia mañanera a la senadora panista.

El Ejecutivo advirtió que mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) no envíe la notificación a la Presidencia de abstenerse de hablar de temas electorales, seguirá exhibiendo lo relacionado con Xóchitl Gálvez.

Este lunes, López Obrador mostró los contratos de sus empresas y afirmó que la de Xóchitl Gálvez es una candidatura creada como un cuento para engañar a la población.

“Se acuerdan ustedes como la señora Xóchitl denunciaba y denunciaba y denunciaba y ahora que dimos a conocer que la señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien porque de vender gelatinas pasó a ser millonaria y dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por mil 400 millones de pesos”, dijo López Obrador.

Entrevistada en el Senado, la precandidata del Frente Amplio por México informó que presentó una ampliación de la queja que ya había enviado al INE por los ataques que le dirige el mandatario desde la conferencia mañanera.

Xóchitl Gálvez consideró que el presidente López Obrador está preocupado porque sus corcholatas no levantan interés porque “son de flojera”.

"El presidente tiene miedo, tiene miedo y ya se le notó. Es que sus corcholatas son de flojera, no son divertidas, no levantan. Hacen más de lo mismo, van a seguir con la misma estrategia. Y entonces pues salí, primero no me abrió y ahora que se aguante.

“Voy bien, no tiene por dónde agarrarme. Nunca me he robado un peso. No me va a encontrar nada, así se meta a mi información del SAT, así viole la ley, como yo le dijera, las mujeres facturamos, que le quede claro. ¿No dijo Shakira? La mujeres facturan, no lloran. Yo no lloro, yo facturo. Mi empresa es legal, se estableció hace 31 años, no tengo nada de que avergonzarme", aseveró.

“Mis hijos trabajan en la empresa, yo le preguntaría ‘¿qué hacen sus hijos?’ Que nos cuente de dónde sale la renta de 100 mil pesos para la casa en Houston", cuestionó.

También respondió al cuestionamiento de que pasó de vender gelatina a empresaria.

“Si le sorprende que de vender gelatinas me convertí en empresaria, pues eso es lo que yo quiero que pase con los mexicanos, que más jóvenes se conviertan en empresarios.

“El presidente me odia porque soy una mujer exitosa. Él sólo respeta a las mujeres que lo obedecen”, aseveró.